Hermana de Nancy Chacón, otra mamá desaparecida: “Los días pasan, pero el dolor no cesa”

Nancy Margot Chacón Jiménez, una joven madre, sigue desaparecida y su familia necesita respuestas.

Los parientes de ella sufren la incertidumbre de desconocer su paradero desde que fue vista por última vez la tarde del domingo 24 de marzo, en La Fortuna de San Carlos.

Hellen Chacón, hermana de Nancy, afirma que iban a contar con ayuda de rescatistas; sin embargo, quisieran que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los oriente sobre el último lugar en el que ella estuvo, para empezar la búsqueda desde ese sitio.

“Nosotros íbamos a empezar una búsqueda con rescatistas, pero es como buscar una aguja en un pajar, nosotros necesitamos que nos digan: ‘Mirá, pueden iniciar desde acá', pero ellos no nos dicen nada (se refiere al OIJ), no podemos gastar recursos en vano.

“Los rescatistas nos explican que tenemos que tener un punto de partida, porque mi hermana no precisamente puede estar en La Fortuna de San Carlos, puede ser que la hayan traslado a otro lado y demás, pero sin ayuda del OIJ está complicado”, manifestó la hermana.

Agregó que en el OIJ les han dicho que no tienen perros para la búsqueda, pero ellos como familia podrían reunir recursos que les ayuden a dar con el paradero de Nancy.

Nancy Margot Chacón Jiménez desapareció el pasado 25 de marzo en la Fotuna de San Carlos.

Hellen reiteró el sentir que tienen sobre el desamparo por parte de las autoridades policiales para resolver la angustia de dónde está Nana, como le llaman de cariño a Nancy. Menciona que el investigador que lleva el caso siempre les responde las llamadas y eso lo agradecen, pero quisieran respuestas concretas sobre dónde está su hermana.

“Los días pasan, pero el dolor no cesa, creo que más bien aumenta, la incertidumbre de no saber, eso te va carcomiendo, aunque también guardas esperanzas cuando no hay un cuerpo”.

El día que desapareció, Nancy salió en su carro un pick-up placa CL161323 y dijo que iría a un baile, se desconoce dónde era esta actividad, desde entonces perdió comunicación con sus allegados y el carro que andaba tampoco aparece.

La mujer, de 35 años, es madre de tres niñas, de 10 años, 4 y 2 años, quienes están al cuido de la abuelita materna.

Hay un posible sospechoso de la desaparición, se trata de un sujeto al que ella apenas tenía un mes de conocer, no obstante, las autoridades tampoco han dado con el paradero de él, es como si la tierra se los hubiese tragado a ambos.

Si usted tiene información de dónde podría estar Nancy o lo que le pasó, no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.