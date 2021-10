Técnico de Honduras: “Alex López es muy importante para nosotros por su conocimiento de Costa Rica”

Fabián Coito se mostró con confianza y tranquilidad en la conferencia previa al partido ante Costa Rica. Foto: captura. Fabián Coito se mostró con confianza y tranquilidad en la conferencia previa al partido ante Costa Rica. Foto: captura.

Costa Rica y Honduras tienen el mismo puntaje en el octogonal rumbo a Catar 2022 (dos unidades), los ticos son quintos por un mejor gol diferencia (-1 contra -3), pero la diferencia entre ambos cuadros son evidentes, al menos en la parte anímica.

Los catrachos sumaron un punto en su visita a Canadá (2-2) y otro en El Salvador (0-0) y perdieron 4-1 ante Estados Unidos luego de ir ganando 1-0 en el primer tiempo.

Fabián Coito, seleccionador uruguayo de la H, no cree justa la posición en la que está su equipo en la tabla y por eso quiere, contra Costa Rica, demostrar que su selección está para más.

“El puntaje que tenemos no muestra la realidad en base al juego que hemos mostrado, tampoco para armar un drama y pensar que todo estuvo mal. Hay que seguir creyendo en nuestra selección”, dijo Coito.

Esa frase, con la que el entrenador terminó su conferencia de prensa de este miércoles, es una muestra de que su ánimo sigue fuerte, situación que dista a lo mostrado por Luis Fernando Suárez, técnico de Cosa Rica.

Coito atendió a la prensa arrecostado a una silla negra en la que lució muy cómodo, hablando con confianza, siendo amplío cuando debía serlo y hasta a ratos sacando pecho en algunas respuestas. Está en el opuesto a Suárez.

“No me altera nada, sé de la responsabilidad de sacar el resultado, pero sigo creyendo en el tipo de futbolistas que tenemos a la orden y el trabajo que pueda hacer la selección. No tengo una visión tan negativa de la situación, no me animo a decir que fueron malas las presentaciones anteriores.

“Sé de la necesidad de escalar en la tabla de posiciones, pero esto no me distorsiona ni me cambia nada en absoluto, tengo un convencimiento de lo que pueden lograr los jugadores. Nada que no sea la preparación del partido me distrae”, comentó.

[ ¿Puesto de Luis Fernando Suárez corre riesgo?: “No pensamos en situaciones pesimistas” ]

Parte de la confianza que puede sentir Coito va por la recuperación de algunos jugadores para el partido, pero no adelantó nada de lo que pondrá en la cancha.

“No voy a dar ninguna información previa de los jugadores que presentaremos en el 11. (Alberth) Elis está recuperado totalmente, Alberth tiene un gran carácter y capacidad de revertir situaciones, veremos de qué manera aprovechamos la presencia de él”, agregó.

“Alex López es muy importante para nosotros, por su calidad y conocimiento de Costa Rica” — Fabián Coito

Y de la Sele, ¿qué conoce el charrúa?, pues tiene un espía de primera que le ha pasado información de primera y con el que se sentó a hablar estos días.

“Alex López es muy importante para nuestra selección, por su calidad y por conocimiento del fútbol de Costa Rica. La impresión que tengo de Costa Rica está basada en los últimos juegos, tienen jugadores de buen nivel y, bueno, no será un partido fácil.

“Keylor Navas es un arquero de mucha trayectoria y de mucho nivel. Él es un futbolista en un esquema de juego, respetamos mucho al rival y sus futbolistas, pero tampoco armamos la preparación en base al rival, sino en lo que presentaremos nosotros”, comentó.

Para la mejenga quien no estará disponible es el delantero Rommel Quioto, quien tiene una lesión en el muslo derecho y estará fuera de acción por al menos tres semanas.

Costa Rica jugará contra Honduras este jueves a las 6:05 p. m. en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula en un escenario que habilitó la mitad de su capacidad, o sea, esperan unas 18 mil personas y crear un ambiente de esos bravos, los que presionan al rival.