Técnico de Real España rehúye polémica con Hernán Medford

El técnico del Real España, Héctor Vargas, dijo este miércoles en conferencia de prensa que en nuestro país hicieron polémica donde no había con una pregunta que le formularon cuando su equipo eliminó al Club Sport Cartaginés.

A Vargas le preguntaron en esa ocasión ¿qué le faltaba al fútbol de Costa Rica?, y su respuesta fue que le faltaba dinámica y que si la tuviera, sería imparable.

El Real España eliminó al Cartaginés en los octavos de final. (Rafael Pacheco Granados)

Al técnico Hernán Medford le preguntaron sobre lo que dijo Vargas y no se quedó callado. “¿Cuál es la selección que va a ir al Mundial? Si tan poquita intensidad y dinámica tenemos, imagínese. ¡Y así vamos a un Mundial! Respeto a Vargas y al fútbol hondureño. Sé de su calidad, pero no viene al momento el comentario de un país que está en un Mundial, que juega con intensidad y dinámica”, expresó.

Y este miércoles, en la conferencia, a Vargas le preguntaron si creía que iba a encontrar más dinámica contra el Club Sport Herediano, líder e invicto en Costa Rica y más acostumbrado a torneos internacionales que el Cartaginés.

“Lo que quiero aclarar es que un colega me preguntó qué le agregaría al fútbol de Costa Rica y dije que dinámica para que sea un fútbol más competitivo, ahora hicieron una novela. Le dijeron a Hernán otra cosa, no dije que al Cartaginés le faltaba eso, al contrario, es un equipo con buenos jugadores, fue campeón pero desde donde uno habla, preguntan una cosa y crean polémica que no existe”, dijo Vargas.

Añadió que el juego ante el Herediano será muy complicado y dijo cuál sería la noche perfecta para el Real España.

“Dejar el arco en cero. Cuando vi la imagen del gol nuestro, miro al banco del Cartaginés y fue una desazón tremenda la del técnico de Cartaginés porque no pudieron hacer un gol de visita, y si anotábamos nosotros eran dos goles los que debían de meter, la cuesta es más alta. La noche es trabajar para dejar el marco en cero y ver cuántos podemos hacer para cómo definimos la vuelta”, dijo.