Técnico de Saprissa sobre solicitud de Alajuelense: “Atenta contra los valores del fútbol”

El partido de vuelta será el sábado 13 de noviembre, a las 7 p.m. Rafael Pacheco. El partido de vuelta será el sábado 13 de noviembre, a las 7 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense se quiso brincar el fair play y pulseó que el partido de vuelta de la final del torneo femenino se jugara con público, pero Saprissa se paró de uñas y se opuso a la solicitud de las leonas, lo que provocó un tanate en redes sociales.

El 5 de noviembre anterior, moradas y rojinegras jugaron el primer partido de la final del Clausura sin aficionados, en el Ricardo Saprissa. Ese día, las saprissistas cayeron 2-1. Después la dirigencia eriza solicitó a Uniffut que el partido fuera el 15 de noviembre, fecha en que vuelven los aficionados a los estadios.

Saprissa no apoyó la solicitud, por lo que el juego será el sábado 13, a las 7 de la noche, en el Morera Soto y ante esto, el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, levantó roncha cuando publicó en su cuenta de Twitter su malestar por la decisión.

[ Wílmer López sobre el 92% de rendimiento de su equipo: “Es por la actitud de ellas, por sus condiciones” ]

“Por más esfuerzos que hicimos, lamentablemente Uniffut no autorizó jugar la final de futbol femenino el lunes con público. Queremos que el fútbol femenino crezca, pero lamentablemente pasamos haciéndole zancadillas”, expresó Ocampo el martes anterior.

Ante esto, el técnico morado, José Rodríguez aclaró que la negativa no se dio porque la “S” fuera con el marcador en contra (perdieron 2-1 el viernes anterior), sino porque la solicitud por si sola no tiene ni pies ni cabeza.

“En su momento se intentó que los dos partidos se jugaran después del 15 de noviembre, para que hubiera público en ambos, pero nos explicaron una serie de razones y por eso el primer juego se hizo sin aficionados.

“Esto atenta contra los valores del fútbol, en mi opinión era impensado que se pudiera proponer algo así. Nosotros pensamos que si se cortó el torneo por 25 días, una semana más no marcaría diferencia”, afirmó.

El técnico morado, José Rodríguez afirmó que la decisión no la tomaron por perder el juego de ida. Prensa Saprissa. El técnico morado, José Rodríguez afirmó que la decisión no la tomaron por perder el juego de ida. Prensa Saprissa.

Igualdad de condiciones

La exjugadora y comentarista Mónica Malavassi dijo que quería que la final se jugara con público, pero entiende el sentir de los morados.

“En mi posición entiendo completamente la decisión de Saprissa, es una final y me parece justo que se jugara en igualdad de condiciones. Lo ideal era que la final iniciara el 15 de noviembre, esta es una serie de 180 minutos; sin embargo, no se llegó a un acuerdo y Saprissa no está pasando por encima del reglamento”, afirmó.

Malavassi dijo desconocer las razones que provocaron que los partidos no se jugaran después del 15 de noviembre, pero agregó que una semana más de inactividad, no sería gran cosa, pues los equipos se estaban preparando.

“Esto atenta contra los valores del fútbol, en mi opinión era impensado que se pudiera proponer algo así”. — José Rodríguez, técnico Saprissa

“Me parece que hubo falta de visión de Uniffut, porque el error más grande fue no programar los juegos después del 15 de noviembre. La Supercopa se jugará el 25 de noviembre y había tiempo de sobra para que se jugara la final y se hubiera evitado esta controversia innecesaria”, manifestó.

Uniffut se defiende

Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Unión Femenina de Fútbol, manifestó que el reglamento establece que cuando se quiere jugar un partido fuera de la fecha de competición (en este caso sábado o domingo), se debe tener el visto bueno de ambos clubes.

“Alajuelense mandó la programación y se le consultó a Saprissa si le parecía la fecha del juego, pero no estuvieron de acuerdo porque era lunes. Casualmente, la fecha que pidió Alajuelense coincide con el regreso de aficionados a los estadios.

“Si el regreso a los estadios hubiera sido el sábado 13 o domingo 14 y Alajuelense pedía jugar el partido ese día, no se le podía decir que no, porque el reglamento les permitía hacer la programación”, afirmó.

Alfaro agregó que Saprissa no les hizo llegar ninguna inconformidad por el hecho de que Alajuelense pudiera recibir aficionados y los morados no.

“Simple y sencillamente no se pusieron de acuerdo. Nosotros no vimos adecuado programar los juegos luego del 15 porque deportivamente el tener tanto tiempo sin actividad no era bueno para las jugadoras y además, porque hay un juego de selección nacional a final de mes y la Supercopa que se jugará el 25 de noviembre”, dijo Alfaro.