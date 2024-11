Técnico del Real Estelí dio malas noticias para ellos pero buenas para Alajuelense

Otoniel Olivas, técnico del Real Estelí de Nicaragua confirmó algunas bajas del Tren del Norte para el primer juego ante Alajuelense. Facebook Real Estelí.

Otoniel Olivas, técnico del Real Estelí de Nicaragua confirmó que para el juego contra Alajuelense tendrá algunas bajas, sin embargo, no se arruga y cree que con los jugadores que tiene podrá sacar la tarea ante los manudos.

En conferencia de prensa, el timonel nicaragüense afirmó que el defensor Marvin Fletes no estará para cuidar la parte baja del Tren del Norte. Fletes sufrió un desgarro grado 1.

“Hay otro jugador que está por confirmarse y se está viendo la situación de Evert Martínez.

“Por supuesto que esto influye mucho en el funcionamiento del equipo, porque tenés que agarrarte de las mejores piezas con las que contás, que los jugadores sustituyen a los que no están en alguna posición, puedan hacer un buen trabajo. A lo mejor, eso te puede limitar, pero hemos trabajado para eso”, manifestó.

Byron Bonilla, delantero del Real Estelí dijo que los pinoleros buscarán su mejor versión ante Alajuelense. Facebook.

“No es venganza”

Por otro lado, el delantero Byron Bonilla afirmó para Concacaf que desean dejar atrás lo que pasó con los rojinegros en la final del año pasado y se concentrarán en mostrar una mejor versión del club.

“No es venganza. Ellos ganaron el último torneo muy bien. Ahora queremos concentrarnos y jugar un buen partido de ida aquí en casa, y luego allá en su casa.

“Alajuelense es un gran rival, los he conocido durante años, es una gran institución y creo que también juegan para ganar, así que será una gran final. La verdad es que es diferente, los jugadores del último torneo son distintos a los de ahora. No queremos decir que somos mejores o inferiores, no lo vemos de esa manera, simplemente será una final muy dura”, afirmó.