Técnico Edgar Rodríguez y el sentido mensaje que le dedicó a su hijo, a meses de su fallecimiento

El técnico de la Selección Femenina Sub-17, Edgar Rodríguez, recordó a su pequeño hijo, Felipe, a meses de su partida al cielo.

El entrenador compartió en sus redes un regalo que le dieron en la escuela en donde estudió el niño, quien falleció a inicios de febrero, y junto a la imagen, Rodríguez destacó el legado que dejó el chiquito entre quienes lo rodearon.

Felipe falleció luego de años de luchar contra el cáncer.

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Sub-17 Femenina recordó a su hijo Felipe con un sentido mensaje. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

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El mensaje de Edgar Rodríguez

Edgar le dedicó un sentido mensaje a su hijo, quien los acompaña desde el cielo:

“Solo te bastaron siete años para cambiar la vida de muchos, para que hoy te recuerden como un superhéroe lleno de alegría, felicidad, desprendimiento, caridad y amor.

“Es que lo entendiste tan bien, Pipe, ya tenías claro dentro de tu inocencia el verdadero sentido de esta vida. ¡Qué honor es poder decir que somos tus papás, tu familia!

Edgar Rodríguez recordó con amor a su pequeño Felipe, fallecido a inicios de febrero. Foto: Instagram Edgar Rodríguez. (Foto: Instagram Edgar Rodríguez. /Foto: Instagram Edgar Rodríguez.)

“Te amamos eternamente”.