Técnico que fumigó a Keylor Navas del PSG está metido en un broncón bravo

Christophe Galtier, técnico del PSG y quien fumigó a Keylor Navas del equipo parisino, está metido en un broncón que lo podría dejar hasta sin brete.

Varios medios internacionales, como Marca, y As, de España, informaron la mañana de este miércoles (hora tica) que Galtier es acusado de ser racista.

Cristophe Galtier no le dio ni siquiera el chance a Keylor Navas de competir. (Tomado de ESPN)

La información la dio a conocer el periodista Romain Molina de RMC Sport. Según ese medio, Julien Fournier, exdirector de fútbol del Niza, un equipo de la Ligue 1, acusó a Galtier de haber dicho frases racistas cuando era el técnico de ese equipo.

Al parecer, Molina habría enviado un correo a los dueños del equipo para informar lo sucedido.

“Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo”, dice el correo electrónico.

Lo peor estaría al final del documento.

“Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘habéis construido un equipo de escoria’. “Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...”, asegura el correo.