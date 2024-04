Javier Santamaría habló de lo que hacen sus jugadores fuera de la cancha y le llovió por su opinión

Javier Santamaría, gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, dio unas declaraciones este lunes a Teletica Radio y más bien le llovió.

El gerente fue buscado para saber la situación de salud de la planilla de Alajuelense, reportada con un virus estomacal y por la que no jugó el sábado 27 de abril ante Herediano.

Incluso, la Liga pidió que el partido, que el Team reprogramó para este martes, se juegue el miércoles para tener un día más de recuperación.

Pero como algunos jugadores de Alajuelense han subido fotos a sus redes sociales donde se ven en diferentes actividades, el periodista Andrés González le preguntó si no era una contradicción reportarlos enfermos y que estos salgan en fotos como si nada.

Eso sí, no se ha dado a conocer el nombre de los jugadores afectados y la gente asume que todos lo están. Sin embargo, la respuesta de Santamaría no cayó bien entre un sector de la afición.

LEA MÁS: Javier Santamaría aclara el estado de planilla de Alajuelense y da por un hecho el día que se jugará

“No me importa las actividades que los chicos realizan fuera de la institución, hasta cierto punto, me preocupa su salud, eso es lo que me preocupa. Estamos haciendo el ejercicio legítimo y bajo nuestra potestad de solicitar a la Unafut”, dijo Santamaría.

En los comentarios del posteo que hizo TDMás en X fue donde la gente dio su opinión al respecto.

“Debería importarle que anden repartiendo virus por todo lado”, comentó el usuario llamado alemunca.

“Ajá.... Muy mal jefatura, si no cuida todo... uno incapacitado se supone que no debe salir y ¿quién revisa eso? Solo porque no tienen ‘redes sociales’... Mmmm”, expresó tania.charlin08.

“Manipulacion total y Unafut se prestó”, dijo rlnx33.

Algunos fueron más comprensivos en su posición, como dylan_guzmans: “Son jugadores, pero también personas, tienen su vida, es muy diferente jugar y dar el esfuerzo físico jodido del estómago, a estar con familiares o actividades de su vida cotidiana, no sean tan rarazos de tirar ‘hate’ por tirar en vez de pensar las cosas, ¿o quieren que pasen en cama acostados con cobija?, tengan razonamiento”.

Aún no hay comunicación oficial de Unafut sobre el día del partido, pero todo hace indicar que será el martes.