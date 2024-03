Técnico y jugadora de selección femenina de Costa Rica resaltan la luz que se volvió a ver en Copa Oro

Benito Rubido y Raquel Rodríguez destacaron la entrega de Costa Rica en el juego. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)

La luz se volvió a prender, así resumieron la jugadora Raquel Rodriguez y el técnico Benito Rubido la participación de Costa Rica en la Copa Oro femenina, tras caer por la mínima ante Canadá en tiempos extra.

En la entrevista flash de ESPN, Rodríguez explicó que, pese al marcador, salió contenta por las mejoras que mostraron en la cancha.

“En estos partidos se definen con jugadas de balón parado, eso fue lo que aprendimos en el encuentro pasado ante Canadá, pero no nos alcanzó. Nos salvamos de muchos goles, pero avanzamos mucho, le dimos un espectáculo a la gente y, personalmente, me siento orgullosa de lo que el grupo pudo evolucionar durante el torneo.

“Uno como competidora no se va a gusto con la pérdida, sobre todo por el juego tan cerrado, pero me voy con una luz que hace mucho no se encendía en nosotras”, detalló.

En la conferencia de prensa, el seleccionador Rubido la apoyó y detalló lo que cambió para ver una selección tan diferente.

“Me quedo con lo que djio Raquel al final del partido, hemos hecho clic, se encendió la luz otra vez, el balón era un elemento muy emocional, aunque nos fuera bien contra otros rivales, siempre existía esa tensión y hoy el equipo se soltó.

“Dijimos que íbamos a jugar hasta que el corazón nos diera y nos alcanzó por 120 minutos”, finalizó.