¿Tendrá minutos en cancha Keylor Navas antes del mundial?

Luis Fernando Suárez comentó que si Keylor Navas quiere, jugará este jueves el amistoso ante Iraq. (Rafael Pacheco Granados)

Este miércoles en Kuwait, Keylor Navas tuvo su primer entrenamiento con la selección de Costa Rica luego de incorporarse a la Tricolor con miras al debut en Qatar 2022.

Antes de jugar el próximo miércoles ante España, la Sele tendrá un amistoso este jueves ante Irak, partido en el que el técnico Luis Fernando Suárez dejó la puerta abierta para que juegue la estrella tica.

Navas no juega un partido desde el 21 de mayo, cuando lo hizo con su club, el París Saint Germain ante el Metz por la liga francesa, racha que finalmente podría acabar mañana.

“El estado de Keylor es el mejor. Keylor siempre está listo, cuando viene a la selección, es el primero en la fila, es el más alegre, quien más disposición tiene, está muy bien”, comentó a la prensa tica presente previo a la práctica que inició a las 10:00 a.m en Kuwait (1:00 a.m hora tica)

Al seleccionador le consultaron si le haría bueno jugar mañana y fue contundente sobre lo que siente.

“Yo creo que sí, la cuestión es que dentro de todo tomaremos la mejor decisión en conjunto y no creo que haya problema. Por eso lo digo, cuando viene Keylor a la selección, lo único que quiere es jugar”

“Si él lo quiere hacer, aunque esté cansado, que no lo está, porque está bastante bien, no creo que haya problema para que juegue”, agregó el cafetero.

Muchos temen que jugar un partido de estos tan cerca del mundial puede ser un riesgo por lesiones o temas así, pero para Suárez si entran a la cancha pensando así, mejor ni jugar.

“Yo no me voy a guardar nada, voy a poner a los que considere que son, afortunadamente en este momento, los 26 jugadores que están acá están al 100% y no tengo ningún problema en poner a ninguno, ustedes bien lo saben, creo que ya lo he demostrado durante todo este tiempo”.

“Si nos ponemos a pensar en lesiones, más bien no nos presentamos entonces, porque en ese sentido es el riesgo que siempre se corre cuando se juega fútbol, es una situación que uno siempre corre y tiene que contar con ella”, añadió.

Costa Rica jugará ante la selección de Irak este jueves a las 8:00 a.m hora tica en suelo iraquí.