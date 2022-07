Tica de 13 años participó en campamento del PSG con puros hombres

Camila Jara es delantera y trabajó hasta llegar a las divisiones menores del Saprissa. Cortesía.

Camila Jara tiene apenas 13 años, pero ya tiene claro que quiere ser futbolista y que para lograrlo tiene que esforzarse mucho, por eso ha jugado en equipos de hombres y hasta jaló para Estados Unidos a un campamento donde le enseñaron muchas cosas a las que asegura le sacará provecho.

Hoy en día forma parte del equipo U-13 del Saprissa y aprovechó las vacaciones de 15 días para participar en un campamento del París Saint-Germain, en Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, en donde aprendió no sólo aspectos tácticos, si no cómo llevar un estilo de vida para ser una jugadora de élite.

Ahí le metieron un ADN ganador que conocen muy bien dos de sus ídolos, Shirley Cruz y Keylor Navas, Cami apunta alto y quiere llegar tan lejos como las dos estrellas del fútbol tico, ambos con paso exitoso por el club parisino.

“Para mí representa mucha alegría, fue increíble estar en un campamento con la mentalidad del PSG, me llena de orgullo por mis compatriotas Keylor (Navas) y Shirley (Cruz) y sueño con poder vestir algún día esos colores, para representar a mi país. Es el inicio de un sueño y espero que se cumpla”, dijo la morada.

Cami es delantera y en el campamento fue la única mujer, pues según contó su papá, Manfred Jara, un equipo femenino que iba a participar no pudo llegar.

Esta jovencita está en sexto grado en la escuela Científico Bilingüe Reina de los Ángeles y además de ser buena con el balón es súper desenvuelta y nos contó detalles del campamento y lo importante que fue para su formación.

Sus gustos. Además del fútbol, a Camila le gusta ver películas, escuchar música y conversar con sus amigos. Cuando no está en cancha, se pone a patear bola en el patio de su casa.

Esta semana, Camila fue la única mujer en el campamento del PSG. Cortesía.

- ¿Cómo llegó al Saprissa?

Tengo tres meses aproximadamente, pero anteriormente estuve jugando en una filial de Saprissa, en San José, pero con un equipo masculino.

Cuando estuve en el equipo en San José, Saprissa me invitó a hacer una prueba y luego de que me vieron en unas ocasiones me pidieron que me incorporara al equipo sub-13.

- ¿Cómo llegó la oportunidad de participar en el campamento?

Mi familia me apoya mucho y mi papá publica mucho material en redes sociales sobre mi persona y sobre el equipo femenino de Saprissa.

Una agencia de turismo le mandó a mi papá una invitación para el campamento y ellos hicieron todo lo posible para llevarme.

Camila recibió un premio por la mejor actitud, al finalizar el campamento. Cortesía.

- ¿Cuándo llegó al campamento?

Llegamos el domingo 3 de julio a Estados Unidos y ya el lunes estaba en el campamento.

Era un campamento para jugadores de 12 a 17 años y fui la única mujer. Conmigo había un muchacho tico, pero se fue en la primera semana.

Camila (de pie, la tercera de izquierda a derecha) ya juega con la sub-13 del Sapri. Cortesía.

- ¿Cuál era el objetivo del campamento?

Se habló mucho de fortalecimiento físico, concentración, nos dan charlas sobre cómo prevenir lesiones y mejorar la alimentación, sobre cómo la alimentación mejora la vida del deportista de alto rendimiento.

Cuál debe ser el cuidado del deportista, también nos hablan del pensamiento del deportista europeo, en fin, todo lo que debe tener un futbolista para ser profesional.

- ¿Por qué son importantes este tipo de experiencias?

Esto me ayudará en mi carrera, estoy muy joven, pero mi papá me dice que con esto muchas otras niñas se pueden ver beneficiadas.

Yo hasta ahorita puedo jugar con mujeres, porque siempre me he formado con hombres y afortunadamente estoy dedicándome a lo que me gusta y en un equipo femenino, eso es parte de lo que se están haciendo por las niñas.