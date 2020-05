“Nosotros hemos venido conversando con Tigo, no es que no se le quiera vender. Se le ha presentado ofertas elaboradas, respetando todos los criterios de no discriminación, basados en relación a las empresas con las que tenemos ligamen, que son 28, porque la idea clara de FUTV es que todos los clientes de cable del país tengan opción a los partidos del campeonato nacional”, explicó Alexis Sandoval, coordinador de Mercadeo y Distribución de FUTV.