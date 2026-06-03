Deportes

Tim Payne no la pasó nada bien en juego amistoso previo a la Copa del Mundo

Tim Payne, el jugador viral de la Copa del Mundo, enfrentó un partido amistoso que será para el olvido

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Tim Payne, el jugador de la Selección de Nueva Zelanda que se viralizó en los días previos a la Copa del Mundo enfrentó una dura prueba, a días de debutar en el Mundial de Norteamérica.

Este martes, el equipo de Oceanía se enfrentó a la Selección de Haití, en un encuentro amistoso y terminaron goleados 4-0. Payne poco pudo hacer ante la superioridad de los caribeños y tuvo responsabilidad en el primer tanto que marcaron los caribeños.

Tim jugó apenas 45 minutos. El primer gol lo marcó Ruben Providence al minuto 12, luego de una evidente distracción del jugador.

LEA MÁS: Tim Payne, el futbolista más viral del momento, tiene una fuerte conexión amorosa con Costa Rica

Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026.
Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda se enfrentó a Haití y se llevó una goleada. Foto: AFP. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Acción salvadora

Cinco minutos más tarde, Payne reclamó una falta dentro del área, pero el central no validó el tiro desde los once pasos.

Sin embargo, no todo fue malo: porque a los 34 minutos, el jugador salvó el que pudo ser el 2-0. La selección caribeña atacó por derecha y Payne se resbaló, pero logró estirarse y bloquear el remate de su rival que tenía destino de arco.

El defensor se volvió viral, luego de que un tiktoker argentino se dio a la tarea de buscar al jugador menos famoso del Mundial. En cuestión de días, el jugador aumentó considerablemente la cantidad de seguidores en redes sociales. Además, está casado con la costarricense Michelle Peters, de 32 años.

Nueva Zelanda integrará el grupo G y jugará ante Irán el lunes 15 de junio, ante Egipto el domingo 21 y cerrará la primera fase ante Bélgica el viernes 26.

Pore su parte, Haití forma parte del grupo C y se medirá ante Escocia el 13 de junio, contra Brasil el 19 de junio y cierra contra Brasil, el miércoles 24 de junio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tim PayneNueva ZelandaMundial 2026Haití
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.