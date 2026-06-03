Tim Payne no la pasó nada bien en juego amistoso previo a la Copa del Mundo

Tim Payne, el jugador de la Selección de Nueva Zelanda que se viralizó en los días previos a la Copa del Mundo enfrentó una dura prueba, a días de debutar en el Mundial de Norteamérica.

Este martes, el equipo de Oceanía se enfrentó a la Selección de Haití, en un encuentro amistoso y terminaron goleados 4-0. Payne poco pudo hacer ante la superioridad de los caribeños y tuvo responsabilidad en el primer tanto que marcaron los caribeños.

Tim jugó apenas 45 minutos. El primer gol lo marcó Ruben Providence al minuto 12, luego de una evidente distracción del jugador.

LEA MÁS: Tim Payne, el futbolista más viral del momento, tiene una fuerte conexión amorosa con Costa Rica

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda se enfrentó a Haití y se llevó una goleada. Foto: AFP. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Acción salvadora

Cinco minutos más tarde, Payne reclamó una falta dentro del área, pero el central no validó el tiro desde los once pasos.

Sin embargo, no todo fue malo: porque a los 34 minutos, el jugador salvó el que pudo ser el 2-0. La selección caribeña atacó por derecha y Payne se resbaló, pero logró estirarse y bloquear el remate de su rival que tenía destino de arco.

El defensor se volvió viral, luego de que un tiktoker argentino se dio a la tarea de buscar al jugador menos famoso del Mundial. En cuestión de días, el jugador aumentó considerablemente la cantidad de seguidores en redes sociales. Además, está casado con la costarricense Michelle Peters, de 32 años.

Nueva Zelanda integrará el grupo G y jugará ante Irán el lunes 15 de junio, ante Egipto el domingo 21 y cerrará la primera fase ante Bélgica el viernes 26.

Pore su parte, Haití forma parte del grupo C y se medirá ante Escocia el 13 de junio, contra Brasil el 19 de junio y cierra contra Brasil, el miércoles 24 de junio.