“Volví a jugar, los entrenadores de Moravia fueron a un partido y yo jugaba con un equipo de Puntarenas (Asturias), no estaba en buenas condiciones porque tenía mucho tiempo de no jugar, tenía sobrepeso y no estaba en mi ritmo y aún así los entrenadores Paul Mayorga y Bernald Castillo vieron en mí algo y fue cuando vine a Moravia. Estuve una temporada y luego me cedieron a DIMAS Escazú tres años y regresé a Moravia, que ahora es Herediano”, agregó.