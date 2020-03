“Al principio yo estaba desconfiada, no hay que confiar tanto en las redes sociales y por eso vinimos en diciembre para saber si era verdad. Me habían ofrecido estar en otros equipos de segunda división aquí, hice la pretemporada en Arenal Coronado, pero cuando me dijeron que Carmelita había ascendido (a segunda), me quedé con ellos por agradecimiento”, cuenta.