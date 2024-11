A Gustavo Chinchilla le preguntaron por Jeaustin Campos y su reacción dejó claro todo

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, mostró una vez más que la salida de Jeaustin Campos del club fue de todo menos amistosa y que no le hace gracia para nada hablar de él.

Gustavo Chinchilla se quitó el tiro para hablar de Jeaustin Campos.

La situación fue tan notoria que cuando Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le consultó sobre la opción que el entrenador llegue a la Selección de Costa Rica, evadió por completo el tema.

El dirigente estaba hablando de manera amplia y muy elogiosa sobre la posibilidad de que Ángel Catalina, exgerente deportivo del Monstruo, llegue como director de selecciones de la Fedefútbol, pero cuando le consultaron sobre Campos cambió por completo el tono y la manera de responder.

Por lo poco que dijo y por como trató de salirse, da la impresión de que la cosa con Campos sigue picando.

“A ver, es complicado, porque es un escenario que no se ha dado, nosotros por todos los profesionales tenemos un profundo respeto, en algún momento Saprissa tuvo que toma decisiones, pero creo que en Costa Rica al igual que don Jeaustin, hay profesionales extraordinarios también, que han demostrado que pueden hacerle frente no solo a equipos, sino que a la Selección Nacional.

La dirigencia del Saprissa no quiere saber nada de Jeaustin Campos hoy por hoy. (Rafael Pacheco Granados)

“En ese escenario sinceramente no me referiría cuál es mi percepción sobre eso, no tengo una opinión al respecto honestamente”, contestó.

El técnico fue destituido de la S en marzo de 2023 tras una polémica con el jugador Javon East, quien lo acusó de racismo, señalamiento por el que la dirigencia morado actuó casi de inmediato cesando al entrenador y posteriormente fue suspendido unos meses por el caso hasta que le levantaron el castigo en mayo del 2024 y fue habilitado nuevamente para dirigir.

Días después de que se levantara la sanción, el Real España de Honduras le contrató como técnico, adonde marcha tercero en la liga catracha con 27 unidades, a cinco del líder, Olimpia.