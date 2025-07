A Miguel Herrera le llueve por esto que dijo sobre Patrick Sequeira y Keylor Navas

Miguel Herrera afirmó que no es lo mismo tener a Keylor Navas en el marco que a Patrick Sequeira. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se volvió a pasar de honesto en una entrevista que brindó para un medio mexicano, con unas declaraciones que causaron roncha.

El Piojo habló en el programa Jorge Ramos y su banda y allí hizo diferencias claras entre los porteros Keylor Navas y Patrick Sequeira, sobre su peso en el marco de la Tricolor.

Sin darle mucha vuelta, el mexicano reconoció algo que, si bien muchos podrían pensar, difícilmente lo dirían públicamente, como lo es que no es lo mismo tener a Keylor que a Patrick.

“Yo le dije (a Keylor): ‘Necesito un portero de tu jerarquía’. En mi equipo Patrick es un gran arquero, es muy bueno, pero hoy que le pateen a Patrick o que le pateen a Keylor, hay diferencia. Que le pateen a Courtois u a otro arquero hay diferencia, o al arquero que me digas”, dijo.

Para Herrera, el regreso de Keylor fue una de sus grandes apuestas y desde el amistoso contra la Selección de Cataluña el 28 de mayo, el Halcón ha sido inamovible del arco en los siete partidos que disputó la Sele.

La frase no cayó bien entre una parte de aficionados y prensa que consideran que, en realidad, el DT habló un poco de más con este tipo de confesiones.

“Yo me guardaría esas frases, por ejemplo esta última, yo me la guardo, lo puedo pensar, pero a mí no me parece que las diga, no me parece correcto para Patrick Sequeira”, opinó el periodista José Alberto Montenegro, en el programa Tigo Sports Radio.

Para Monte, Patrick también merece que le den “una palmadita en la espalda”, pues tuvo un muy buen año en el Casa Pía de Portugal y ha demostrado grandes condiciones.