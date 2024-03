Adrián Garza levantó la mano en Herediano para continuar legado de goleadores mexicanos

Adrián Garza anotó dos goles para Herediano en la serie ante el Robinhood de Surinam. Fotos: Concacaf. com

Adrián Garza, delantero mexicano del Herediano, fue la gran figura florense en la serie ante el Robinhood de Surinam por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El atacante azteca marcó en los partidos de la serie; en la ida en el estadio Morera Soto puso el 2-0 y, este miércoles, en Paramaribo, capital de la nación caribeña, abrió el marcador para el Team.

Si vemos que el global de la serie acabó 3-1 para los ticos, son los dos goles de Garza los que terminaron inclinando la balanza. El hombre es de poquitas palabras, pero en breve comentó lo que fue la serie a su criterio.

“Gracias a Dios pudimos pasar a la siguiente fase, pero tenemos que dar más de nosotros, nos faltó un poco la verdad, nos relajamos mucho, pero esto no puede pasar en la siguiente serie, tenemos que darlo todo”, comentó en unas declaraciones publicadas en las redes sociales del torneo.

LEA MÁS: Héctor Altamirano, técnico de Herediano, fue claro sobre ventaja que dejaron ir ante Pachuca

Minutos después, en Radio Columbia, Adrián profundizó sobre lo que le pidió el técnico al entrar y lo que deben hacer ante el Pachuca.

“El técnico me pidió que le metiéramos más ganas, que tuviéramos el balón, que tuviéramos personalidad para querer el balón; desafortunadamente, nos metieron un gol, tuvimos otra para estar arriba, pero no se dio. No podemos perdonar más, dar vuelta a la página y a lo que sigue. Contra Pachuca la que nos quede tenemos que meterla”, explicó.

LEA MÁS: Herediano sufre una baja importantísima para el duelo ante Pachuca