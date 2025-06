Agencia de viajes demanda por suma millonaria a la Fedefútbol

La Fedefútbol enfrenta una demanda con una agencia de viajes que le cobra una deuda millonaria. (Julieth Méndez)

La Federación Costarricense de Fútbol está en medio de un batalla legal con una empresa con la que trabajó como proovedora por nueve años y la cual la demandó reclamándole una supuesta deuda superior a los 140 millones de colones.

Una agencia de viajes exige un pago por servicios brindados que viene desde la administración anterior, rubro que en la Fedefútbol no reconocen por motivos que detallaron a La Teja cuando les consultamos al respecto.

Actualmente el litigio está en el juzgado de cobro de Alajuela.

La empresa demandante se llama Bocell Tours International Sociedad Anónima y es propiedad del empresario Mauricio Bolaños, quien trabajó con la Federación entre el 2014 y 2023, dejó de hacerlo una vez el presidente Osael Maroto asumió la presidencia.

La Fedefútbol respondió la demanda y actualmente se está a la espera de lo que dictamine el juez y el juzgado a cargo el cual puede tardarse un tiempo indefinido, pero si se resuelve a favor de Bolaños, les tocará sacar la plata.

Mauricio Bolaños (izquierda) y su abogado Jorge Avilés (derecha) están claros sobre la demanda que entablaron contra la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En entrevista con La Teja, Bolaños afirmó que nunca quiso llegar a esta instancia, porque siempre tuvo excelentes relaciones con la Federación en la presidencia de Eduardo Li y de Rodolfo Villalobos, pero asegura que las cosas cambiaron cuando asumió Maroto.

“Yo llegué a la Federación por don Rafael ‘Fello’ Vargas (exsecretario de la Fedefútbol), es un amigo al que conozco hace 45 o 50 años, él me menciona la posibilidad de invitarnos como agencia para ser provedores de la Federación, me explica que ellos normalmente cotizaban con tres o cuatro agencias y que la que les cotice mejor, es la que ellos compran.

“Nosotros entramos, nos probaron como provedores y que ellos lo fueran valorando, presentamos la documentación con una agencia que tenía con un socio y nos inscribieron, al tiempito empezaron a llegar solicitudes de cotizaciones. Con el tiempo realizábamos la logística de selecciones, grupos, legionarios, etc”, explicó.

Bolaños afirma que el método de pago con la Fedefútbol era a crédito, ellos daban boletos, hacían todo lo que correspondía para los viajes y les iban pagando las facturas a 30 días, usualmente se juntaban algunas, pero se pagaban otras y así se la jugaba.

Mauricio Bolaños tiene el detalle de las facturas que le cobró a la Fedefútbol por detalles como viajes de la selecciones nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Seguía el mismo mecanismo, de cotizaciones con tres o cuatro agencias; sin embargo, por lo general a mí era el que me acreditaban las licitaciones por así decirlo. Para que no hubiera suspicacias entiendo que en una ocasión Rodolfo solicitó un análisis de todas las cotizaciones de un año y en ese periodo, las mías eran las más beneficiosas para la Federación, éramos, por así decirlo, la agencia exclusiva o de primera opción, siempre dimos solución a todo lo que solicitaban.

“Yo a la Federación le cobraba apenas el costo en algunos viajes cercanos, por el cliente que significa, yo les provocaba ahorros de 25 o 30 mil dólares (entre 13 y 15 millones de colones) y no por años, sino por grupo. A la Fedefútbol le suelen cotizar exageramente caro”, añadió.

“Incluso, ya con Osael ahí, creo que jugamos en Inglaterra y es cuando fallece en el viaje el asistente de la selección en Países Bajos (Erick Rodríguez, setiembre del 2023), ellos tuvieron un problema con el vuelo que salió atrasado y perdieron la conexión, ese viaje no lo hice yo, pero al que llamaron a las 3 a.m. para resolver el problema fue a mí, el que les consiguió el hotel fui yo, ahí sí me buscaron”, recordó.

Bolaños aseguró que cuando se reunió con Maroto para hablar si continuaban trabajando juntos, semanas antes que este asumiera en la Fedefútbol, lo sorprendió que las preguntas, según sus palabras, fueron sobre si él tenía montado algún chorizo junto a otros federativos.

La demanda se resuelve en los tribunales de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados)

“Fello me comentó que sería bueno reunirse con don Osael, fui a una reunión con él, estábamos hablando de todo un poco y me preguntó si era cierto que Rodolfo siempre viajaba en clase ejecutiva cuando le paga la Federación, lo que le dije que no, porque así nunca pasó y él señor como que no me creyó, se molestó, no creía lo que yo le decía, me cuestionaba todo, no hicimos química, no sé qué pensaba él que hacía yo.

“Incluso, me preguntó que me debían un montón de facturas lo que le respondí que así es, me dijo que se las cobrara a Rodolfo, la idea era que me las pagaran antes que él saliera, pero no sucedió, yo quería el pago antes que se fuera para evitar esto justamente, pues la gestión de pago de la nueva administración era que no querían pagar”, explicó.

Ante este panorama y con una supuesta deuda que aún crece, Mauricio espera que la resolución del juzgado salga a su favor y así reclamar el pago más intereses y si ni así lo consiguiera, está dispuesto a llevar el asunto a las últimas consecuencias, como lo sería un posible embargo a los bienes de la Fedefútbol como el complejo deportivo en el que opera.

La Teja buscó a Villalobos para que diera su posición al respecto, pero no quiso referirse.

Fedefútbol explica porqué no quiere pagar

Osael Maroto declinó seguir trabajando con la empresa Bocell Tours y desconocer una presunta deuda con esta. (Jose Cordero/José Cordero)

La otra cara de la historia la tiene la Fedefútbol, a la cual consultamos y por correo electrónico mediante su oficina de prensa se refirieron. Maroto declinó hacerlo de manera directa.

La federación no reconoce la deuda al asegurar que no tiene un respaldo de ella, dado que las 15 facturas presentadas, las cuales La Teja tiene copia, no están firmadas de manera electrónica por la Fedefútbol, entonces para ellos no es un documento de cobro legal.

En la respuesta de la Fedefútbol a la demanda, ellos aseguran que el juzgado de cobro no debió acoger la demanda ni ordenar el pago de la deuda, sino más bien declararla inadmisible por la forma que se presentaron las facturas.

“Obviamente somos respetuosos de los fallos cuando estén en firme. Sin embargo, para llegar a este punto, deben resolverse nuestras gestiones, las cuales, incluso, pueden ser apeladas por cualquiera de las partes“, indicaron.

¿Por qué la Fedefútbol se negó a seguir trabajando con Bocell Tours? Es otra consulta que respondieron y dejan claro la falta de confianza.

“Actualmente la FCRF trabaja con cuatro empresas para la compra de boletos aéreos, no únicamente con una como había ocurrido en el pasado. Esto asegura mejores precios y condiciones para la FCRF.

“Uno de los requisitos para las empresas es contar con una estructura adecuada y de reconocida trayectoria en el campo. Al revisar los Estados de Cuenta de la empresa Bocell que presentó en su momento a la FCRF, se determina con claridad absoluta que en el periodo 2022, por ejemplo, más del 95% de sus ingresos provenían de la FCRF, lo cual no cumple lo anterior”, destacan.

Ante este detalle, la empresa asegura que no tiene un lugar físico de atención ni oficinas para abaratar costos al cliente, pues ya tiene una cartera de clientes montada con empresas principalmente, por lo que no necesita salir a la calle a buscarlos.

A pesar que la Fedefútbol no reconoce la deuda, le consultamos uno de los cuestionamientos que hizo Bolaños acerca de llegar a un acuerdo entre las partes para evitarse la bronca legal, pero que no se dio porque Maroto declinó esa opción.

Bolaños afirma que le pidió a Maroto que el acuerdo fuera por escrito, pero este negó a hacerlo de esa forma, mientras que en la federación aseguran que es el demandante el que no quiso conciliar.

“La FCRF nunca niega esa posibilidad. Incluso, antes de iniciar el proceso, se estuvo en negociaciones con el señor Bolaños, no obstante, él se retiró de las mismas y acudió a la vía judicial. Incluso en el proceso judicial es posible llegar a un acuerdo”, dice la Fede.