Osael Maroto reaccionó ante acusaciones de que Jafet Soto habría amenazado con “vetar” a jugador de la Sele

Osael Maroto aseguró que ningún miembro del Comité Ejecutivo tiene injerencia para sacar o meter a jugadores de la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, reaccionó ante las acusaciones que realizaron en Alajuelense contra Jafet Soto, presidente del Herediano, sobre una presunta amenaza al jugador Alejandro Bran de sacarlo de la Tricolor.

El mandamás rojiamarillo es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, por lo que se le ha criticado mucho que estaría abusando de su poder para ejercer presión, como lo señaló la cabeza de los rojinegros y su compañero en el Comité, Joseph Joseph.

Ante toda la polémica, el presi de la Fedefútbol salió a hablar de una situación que hasta deja en entredicho la independencia e imagen de Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, pues Jafet habría dicho que él manda más que el azteca.

“Te lo voy a poner así, claro y fuerte, nadie tiene injerencia sobre las alineaciones y las convocatorias de nuestra Selección mayor, yo no sabría decirte cómo fue en el pasado, lo que sí podría decirte es que a partir de setiembre del 2023, que este Comité Ejecutivo llega a la Federación con Claudio, Gustavo Alfaro y ahora con Miguel (Herrera), ningún miembro del Comité tiene un centavo de injerencia en el tema de las convocatorias”, comentó en declaraciones a Teletica Radio.

Aarón Salazar acusó a Jafet Soto de querer boicotear a Alejandro Bran

En la Liga acusaron que Jafet dijo que él manda sobre lo que haga el Piojo, por lo que puede encargarse de que Bran no vuelva más a la Sele, pero Osael afirma que así no es como funcionan las cosas.

“Nunca un entrenador me ha dicho: ‘Me llamo equis o fulano para insinuarme’, no, ninguno, y estoy seguro que les encantaría tener a muchos ahí, pero nunca ha pasado y el día que pase sí tendremos algún problema y seré yo el primero en salir a decir abierta y públicamente que fulano llamó para pedir este favor, en nuestra administración no ha pasado”, agregó.