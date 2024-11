¿Alajuelense al Mundial de Clubes 2025? Hasta Alexandre Guimaraes habla del sorprendente rumor

Alajuelense ha disputado los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf en tres de los últimos cuatro años. (JOHN DURAN)

Alajuelense podría ser un candidato para ir al Mundial de Clubes 2025, ese es un rumor que se soltó desde redes sociales este miércoles por la noche, el cual para unos podría ser real y para otros una fantasía.

Diversos medios mexicanos e internacionales publicaron que un equipo, entre el Pachuca y el León de México, no podrán asistir al evento al que clasificaron tras ganar la Copa de Campeones de Concacaf, dado que FIFA impide que al certamen acudan equipos que sean del mismo dueño, como es el caso.

La única manera que a Pachuca y León los dejen ir, es que de acá a diciembre puedan comprobar que vendieron uno de los equipos y tiene otros dueños, de lo contrario no será posible.

El León ganó la Concacaf en el 2023, pero podría quedar afuera del Mundial de Clubes por compartir el mismo dueño que Pachuca. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Según la prensa azteca, es un hecho que a uno de los dos los sacarán del torneo al no poder cumplir con el reglamento de la competición y, por sorprendente que le parezca a muchos, el nombre de los manudos lo lanzaron como una posibilidad para sustituirlo.

“Ninguna persona ni entidad legal podrá controlar o ejercer influencia sobre más de un club participante en la competición”, dice el reglamento publicado por FIFA.

A Alexandre Guimaraes lo sorprendieron con la pregunta tras el partido con Sporting, le consultaron si se ha hablado a nivel interno como una posibilidad o qué conoce al respecto.

“No, no, no. Fui, digamos, informado por Leo (Leonardo Medina, jefe de prensa), pero a nivel de junta directiva y de la gerencia deportiva me hubieran comunicado si hubiera sido algo realmente formal.

“Lo que pasa es que al estar el equipo en una segunda final consecutiva en Copa Centroamericana y al estar muy bien posicionado en el ranking de Concacaf producto de estas muy buenas participaciones, entonces yo diría que es lógico que se diga que podría, pero oficialmente no sabemos nada, no sabemos nada porque además es hasta el 2025, muchísimas cosas pueden pasar”, dijo.

Alexandre Guimaraes quedó atento si Alajuelense tendría alguna oportunidad de ir al Mundial de Clubes 2025.

¿Por qué la Liga tendría opción de ir al Mundial de Clubes?

Quienes afirman que los rojinegros podría tener opciones lo hacen amparados en el reglamento que, si se sigue al pie de la letra, dejaría por descarte a los manudos en una buena posición.

La página de la FIFA publicó un documento que explica las regulaciones para los clasificados, entre las que están que no pueden asistir más de dos equipos clasificados por país, según verificó La Teja.

“Se aplicará un tope de dos clubes por país a la lista de acceso, con una excepción en los casos en que más de dos clubes de un mismo país ganen la principal competición de clubes de la confederación durante el periodo de cuatro años”, destaca el sitio.

Este fue exactamente el caso de México, dado que en el 2021 la Concacaf la ganó el Monterrey, en el 2023 el León y en el 2024 el Pachuca.

El Inter Miami es junto al Seattle Sounders los representantes de la MLS en el Mundial de Clubes 2025. (CHRIS ARJOON/AFP)

Al sacar a uno de los mexicanos, el criterio que FIFA aplicaría es la clasificación en el ranking que estableció para Concacaf, pues fue el mismo que usó en las otras confederaciones, como lo son UEFA, Conmebol, África y Asia, en el caso de los equipos que no fueron campeones.

“En caso de que un club gane dos o más ediciones de la máxima competición de clubes de la confederación durante el periodo 2021-2024, se utilizará la vía de la clasificación (o ranking) para conceder el acceso”, dice la nota como muestra que esa lista se usa como base de clasificación.

La posibilidad de meter a otro equipo de Estados Unidos tampoco se podría dar, dado que los gringos también tienen a dos clubes en el certamen, el Seattle Sounders como campeón de Concacaf 2022 y el Inter Miami designado como “equipo local”.

Acá es donde aparecerían las opciones de los manudos, pues según el escalafón publicado en la página de la FIFA, la Liga es mejor equipo de la Concacaf fuera de mexicanos y gringos.

Monterrey y León son el primer y segundo lugar, y el tercero es el América, que no está en el Mundial y, según muchos medios mexicanos, sería el clasificado por estar arriba, pero esto rompería la regla de no tener más de dos equipos por país en el caso que no sea campeones.

¿Cuál es la posición de Alajuelense en ranking publicado por FIFA?

Alajuelense ocupa el puesto 15 de Concacaf en el ranking de FIFA.

Los rojinegros están en el puesto 15 según la última actualización publicada el 31 de octubre, en el que suman 13 puntos, pues se le destaca que estuvo en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021, 2023 y 2024.

La Liga es el único de Centroamérica y el Caribe presente en tres ediciones del periodo de calificación que va del 2021 al 2024. FIFA solo considera como participantes a los que estuvieron mínimo en los octavos de final del certamen.

Herediano está en el puesto 22 con 10 puntos dado su clasificación a cuartos de final del 2024, mientras que Saprissa está en el 28 al estar en octavos en las ediciones del 2021 y 2022.

Ganar la Copa Centroamericana del 2023 y clasificarse de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones del 2024 es el punto donde Alajuelense está sacando ventaja en este ranking.

Resta esperar cuáles son los criterios que FIFA y Concacaf aplicarán en el caso que se haga oficial la salida de León o Pachuca y ver qué tan cierta pueda ser esto que todavía es solo un sueño manudo, pero que por el reglamento podría dejar de serlo.