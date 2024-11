Ídolo de Alajuelense le marca el camino al club para lavar sus heridas

Alajuelense debe levantar la cabeza para no arrastrar las consecuencias del clásico ante el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense quedó golpeado tras la derrota por 3-0 en el clásico nacional ante el Saprissa, que le revivió algunos reclamos y quejas que se venían ocultando al calor de los resultados.

Pablo Izaguirre, uno de los ídolos históricos manudos es de esos exjugadores que suele tener una visión crítica y nos compartió lo que siente tras esta derrota y la exigencia en la que quedó el León en este cierre de torneo tras este traspié.

Para Pablo la Liga no puede darse el lujo de otro resbalón e hizo un llamado a que esto prenda una alerta en el juego del equipo.

“Lo que pasa es que los empates y los ganes muchas veces tapan cosas, la Liga desde hace un tiempo se acostumbró a empatar los partidos o ganarlos sufriendo, empezar perdiéndolos, entonces cuando te acostumbras a eso no siempre va a suceder que remontés y esta vez a la Liga no le alcanzó.

“No le alcanzó por esta situación de jugarse tanto ese chance de empezar perdiendo, todos los partidos son diferentes. La otra, Saprissa sí entró a jugar un clásico sabiendo lo que tenía por delante, que lo único que le servía era la victoria”, explicó.

Pablo Izaguirre fue claro que Alajuelense no puede perder el enfoque en la recta final del torneo. (Jose Cordero)

Los rojinegros juegan este miércoles a las 8 p. m. en casa ante Sporting, un juego vital para recuperar confianza y la sensaciones de un equipo ganador y el fin de semana se miden de visita a Santa Ana.

Izaguirre es claro que sacar los seis puntos es clave y además en la medida de lo posible que lo haga convenciendo con buen juego, que le puede dar vuelta a la situación del clásico.

“Quizás una de las cosas que más puede molestar a la gente de lo que pasó el sábado es la forma, porque prácticamente no compitió en el partido. La Liga tiene que ver el ganar y la forma, pero principalmente el ganar, retomar de nuevo la confianza.

“Será muy importante ver cómo afronta el partido el miércoles y los que vienen, porque más adelante se topará de nuevo a Herediano (16 de noviembre) en partido pendiente y muy importante. Es una derrota muy inoportuna para la Liga, cuando pierdes un clásico siempre dos o tres días se sigue hablando del clásico, lo que más tiene que buscar es que mentalmente esto no le afecte”, comentó.

Alajuelense debe golpear a Sporting para no perder la confianza tras el clásico. (JOHN DURAN)

Pablo da un punto a favor para el León, que depende de sí mismo para mantener el primer lugar, por eso es tan importante sacar estas victorias.

“Todavía mantiene los puntos de ventaja, depende pura y exclusivamente de ellos, el tema es cómo enfrentará el partido el miércoles y luego esperar a los clasificados porque en una eventual clasificación la Liga se vuelve a topar a Saprissa, ahí es donde debe decir que para ser campeón tiene que ganarle a este, sino no vamos a ser campeones y no quedar a expensas de pensar en no topárselo”, explicó.

El discurso de los jugadores el sábado tras el golpazo fue de pasar la página de inmediato y enfocarse en lo que viene, está por verse si realmente es así, si lo vivido en Tibás no le abrió ninguna herida.