Alajuelense demostró cómo es que se gana en Guatemala y se saca la cara por Costa Rica

Diego Campos marcó el primer gol de Liga Deportiva Alajuelense contra Comunicaciones. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense sacó oro de Ciudad de Guatemala, al derrotar 2-1 a Comunicaciones en el partido de ida de la cuartos de final de la Copa Centroamericana y de pasó le enseñó a a otros cómo es que se gana fuera del país.

Así se gana en Centroamérica, así se impone respeto, así se demuestra por qué el campeonato tico es superior al resto, con acciones y no solo con frases gastadas o tratando de ganar a puro nombre o camiseta

De nada vale hablar de ADN, si apenas salís de Costa Rica arrastrás el nombre del país por el piso, detalle que los manudos hace rato tienen claro a nivel regional ganando los torneos o al menos llegando a su final.

Al final Alajuelense triunfó, Herediano se trajo un buen empate a dos, los morados son los únicos que no pudieron ni anotar y se vinieron con una sensación de amargura tras el 0-0 en Antigua.

Tampoco es que sea un jamón, no es que el León llegue a jugar muerto de risa y comerse al rival como si nada, le ha tocado sufrir en muchos casos, pero tiene la capacidad para reaccionar ante los golpes, antes las cosas que se presentan de camino,

La Liga sufrió en varios tramos en la capital chapina, no se puede negar, empezó perdiendo apenas en tres minutos con un horror de Alexis Gamboa que no se habló nunca con Leonel Moreira, no despejó un balón y le robaron la billetera.

El zaguero manudo se vio muy mal, le quedó la bola en los pies y tenía que reventarla , pero se confió demasiado y le apareció por detrás Carlos Mejía para meter el pie entre sus piernas y anotar un gol que fijo a Guima le tuvo que haber indignado.

Este enredo entre Alexis Gamboa y Leonel Moreira le costó un gol al León

Este enredo entre Alexis Gamboa y Leonel Moreira le costó un gol al León (Pedro Pablo Mijangos)

La Liga a pesar de no tener un buen primer tiempo tuvo opciones para empatar, hizo cuatro remates directos en la etapa inicial, mientras que el local, a marco, apenas el gol,

Algo sin duda tenía que cambiar, pero los manudos en este semestre han aprendido a tener calma ante la adversidad, no volverse locos, como fue el domingo ante el Cartaginés, afrontó la misma situación, inició perdiendo y le dio la vuelta.

La remontada le llegó rápido en el segundo tiempo, apenas le tomó tres minutos al León ponerse adelante en la grama sintética del estadio Cementos Progreso.

Guima se mandó con una variante, sacó a Jonathan Moya por el español Alberto Toril y no tardaría mucho para darle réditos.

A los 52 Celso Borges tiró un gran centro desde la derecha, casi sobre la línea final, le llegó al primer palo a Diego Campos y el extremo se confirmó en su momentazo con una gran definición.

Campos la paró con derecha y con la misma pierna la pegó a la esquina para definir de manera exquisita y hacer el 1-1.

Tres minutos después ahora fue Canhoto el del centro por el mismo sector, el cual cayó en la jupa de Toril a los 55. Tres minutos de furia en la que cambió todo, mientras que los chapines se volvían a ver entre ellos qué pasó.

Tres minutos después ahora fue Canhoto el del centro por el mismo sector, el cual cayó en la jupa de Toril a los 55. Tres minutos de furia en la que cambió todo, mientras que los chapines se volvían a ver entre ellos qué pasó.

¡Gol de Alajuelense! ⚽



¡Alberto Toril le da la vuelta al partido! 🔴⚫ pic.twitter.com/85be1p4b6G — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 27, 2024

Anderson Canhoto sigue siendo figura en Alajuelense con asistencias. (Prensa LDA)

Así de rápido el León se puso en orden, a pesar que los sufrimientos eso sí no acabaron, hasta vio llegar el empate crema pero el VAR entró a jugar para salvarlos.

Un tiro libre quedó en un remate de chilena en el área eriza y el rebote le quedó a Gerardo Gordillo que puso el 2-2, alegría que fue efímera. El zaguero hasta se hincó esperando la decisión, pero la evidencia lo condenó, si estaba adelantado, nada qué hacer.

Leonel Moreira se volvió a hacer grande para evitar el empate y sumado a la mala definición chapina igual aguantó, más allá de todo sacó un resultadazo para la vuelta y de pasó demostró como pese a las formas incluso, es que se gana en Guatemala.