Alajuelense encontró muy pronto una solución para cubrir la baja de Daniel Chacón

Edward Cedeño (18) dejó buenas sensaciones en el duelo ante Guanacasteca. (JOHN DURAN)

La lesión de Daniel Chacón en Alajuelense pegó duro, no solo en lo humano, por perder tantos meses a un jugador que llegó con toda la ilusión de lucirse con los manudos, sino también en lo futbolístico.

Cuando se anunció que el mundialista de Catar 2022 quedaba fuera por lo que resta del torneo, la Liga tuvo que buscar una solución para no quedarse sin una ficha en el medio campo que ayudara a Michael Barrantes, Celso Borges y Alex López.

Allí fue adonde Andrés Carevic, técnico manudo, volvió a ver a sus ligas menores y le echó mano a un panameño, de 20 años, que tenía poca experiencia en primera, pero al que sentía listo para asumir la responsabilidad, por lo que este domingo Edward Cedeño ya fue titular con los manudos.

Antes de ser de la partida ante Guanacasteca, el canalero había debutado en el torneo nacional al disputar ocho minutos ante el Municipal Grecia y luego jugó ante Cartaginés en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Su aparición no será flor de un día, ya que Carevic comentó este domingo que el muchacho está trabajando a full con el primer equipo y pasó a tomar el lugar de Chacón, por lo que no seguirá en el equipo sub-21, en el que estuvo hasta hace poco.

“Prácticamente, lo hemos incorporado de forma total al primer equipo por la baja de Daniel Chacón, lo hemos incorporado como nuestro cuarto volante, tenemos a Michael Barrantes, Celso Borges, Alex López y ahora lo sumamos a él. Viene trabajando fuerte desde la temporada pasada, lo hice jugar ante Grecia, contra Cartaginés en Concacaf y ahora por el Torneo de Copa. Felicitarlo por el partido y por el esfuerzo que está haciendo”, comentó.

Otro que indicó que le tiene bastantes expectativas y lo felicitó este domingo en redes sociales fue Albert Ballestero, español que actualmente trabaja de asistente técnico Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX y que el semestre anterior era el entrenador del Alto Rendimiento manudo. Para él, el pana será un relevó de calidad cuando se le necesite siempre que se le dé regularidad.

Luego del partido ante los pamperos, Cedeño afirmó que cumplió un sueño y que se siente muy emocionado y listo para sus nuevas responsabilidades.

Edward Cedeño fue ascendido al primero equipo de Alajuelense de manera permanente. Foto: Prensa LDA

“La verdad me sentí muy cómodo; mis compañeros y el profe (Andrés Carevic) me respaldaron siempre con mensajes positivos y eso a uno le da confianza, hay jugadores importantes que me dan consejos.

“Desde que llegué aquí, hace un año, el principal objetivo era unirme al primer equipo, me gusta este club, antes de venir sabía que la Liga es un equipo muy grande en Centroamérica y eso es algo que me llena de felicidad y hoy se me está cumpliendo el sueño que me había propuesto. Seguiré trabajando día a día para seguir creciendo”, comentó.

Sorprendido

Uno que lo vio jugar este domingo a ras de cancha y afirma que el muchacho fue una grata sorpresa es el periodista Anthony Porras, de Radio Columbia.

“Debo decir que me tiene un poco sorprendido, lo había visto unos minutos ante Cartaginés, pero ahora sí lo vi todo el partido con detalle, me parece que tiene un buen físico, alto, pasa los 1.85 (mide 1.88 según Transfermarkt) y se le nota firme a la hora de disputar la pelota.

“Creo que más allá de eso, su principal habilidad es que tiene el juego clarito, él corta, recupera la pelota y la da redonda, es decir, él entiende como volante que es lo que tiene que hacer, recuperar el esférico y dársela a los que saben. Contra Guanacasteca varias veces hizo el movimiento, recupera la pelota, se la pasa a Barrantes y no se complicó, juega sencillo”, opinó.

Para la Pitón, Cedeño también mostró condiciones de volante moderno, recupera la pelota y de inmediato hace movimientos interesantes, como quebrar la línea e incorporarse al ataque.

“Creo que un momento en el que la Liga perdió a Daniel Chacón, surge este panameño como una opción, joven, buen físico, creo que acuerpado con una buena cancha que lo ayude, la Liga podría tener una buena ficha”, añadió.