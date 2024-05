Fiel lector de La Teja solucionará un problema gracias a su buena suerte y a Münkel

Don German tiene que comprar La Teja todos los días (Cortesía)

Un gran y fiel lector de La Teja salió premiado con una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de don German Asdrubal Rodríguez Loría, un fiel seguidor de La Teja que, tras activar el código de nuestra portada de este miércoles 08 de mayo, tuvo mucha suerte y ahora podrá resolver un problemita de salud.

“El premio me cae muy bien porque ya necesitaba cambiar mis lentes. Esta es la segunda vez que gano este premio, la primera vez fue hace como dos o tres años”, explicó emocionado.

El vecino de Gravilias de Desamparados agregó que es muy fiel seguidor de La Teja; el periódico lo acompaña todos los días y trata de que nunca le falte.

“Claro, yo lo compro todos los días, a veces cuando no puedo comprarlo temprano, tengo que salir a conseguirlo donde sea porque me hace falta. Definitivamente, cuando no puedo comprarlo por alguna razón, paso toda la noche estresado”, confesó.

Rodríguez es de los lectores que disfrutan leer todas las secciones, pero su parte favorita del día es cuando saca el ratito para completar el crucigrama.

“En realidad, leo hasta los anuncios, pero nunca me puede faltar llenar el crucigrama”.

Don German espera seguir participando en las promociones, sabe que la suerte le puede volver a sonreír y él o un ser querido salir beneficiado con algún servicio del centro médico de Münkel.