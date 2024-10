Alajuelense le está sacando mucho provecho a uno de los refuerzos del que muy pocos hablan

Alajuelense se enfoca en la parte mental para ir consiguiendo uno a uno sus objetivos en el semestre. (Concacaf.com)

Alajuelense ha demostrado este torneo, de la mano de Alexandre Guimaraes, una fortaleza y solidez que se ha basado mucho en lo mental, y es soportar los momentos de presión que antes se le solían complicar.

Para muestra del manejo que le han dado a la cabeza destacan varios detalles, un equipo que se sabe reponer de momentos complicados y durante el semestre ha remontado o igualado en ocho partidos, y en otros en los que la victoria se mosqueó al cierre ha mantenido la calma para cerrar el asunto.

La incorporación del coach deportivo Abel Salas, quien llegó de la mano de Guima, ha sido un punto clave en este aspecto, según comentó tanto el cuerpo técnico como los jugadores.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes le responde a los que criticaron que Alajuelense se metió a semifinales sin jugar bonito

El brete del especialista ha sido integral, tanto de manera conjunta como por aparte en algunos casos; desde julio se incorporó al plantel y para los futbolistas su trabajo se ha echado mucho de ver.

Para el DT rojinegro, Abel es una cara conocida, ya trabajaron juntos en América de Cali en Colombia, al que Guima sacó campeón luego de una larga seguía, por lo que tiene claro por dónde va la línea.

Alexandre Guimaraes se apoya en su coach deportivo para ir consiguiendo los objetivos con Alajuelense. (John Durán )

“Él vino a poner su experiencia, su conocimiento, su habilidad para crear cohesión de grupo, para crear espíritu de equipo y para también ayudarnos al cuerpo técnico a entender mucho más lo que se va gestionando en el día a día. Porque eso no siempre es una cosa lineal y a veces uno necesita esa mirada de este tipo de profesionales”, explicó sobre su función.

LEA MÁS: Alajuelense y Herediano ya conocen las fechas que jugarán las semis de la Copa Centroamericana

Del lado de los jugadores, estos reconocen que el primer paso para mejorar en lo mental, era olvidar el pasado, y así le respondieron a La Teja cuatro de sus líderes y principales figuras.

“Hemos trabajado en dejar el pasado atrás, creo que eso es lo más importante, porque si uno vive del pasado no puede avanzar, y eso es lo que hicimos nosotros, dejar lo que pasó ya atrás y ahora tratar de tener una nueva cara, un nuevo aire, darnos la confianza que tenemos que luchar en conjunto, tanto los once que entran como los que no están, eso es lo importante que hemos hecho.

“El trabajo ha sido bueno, creo que se ha visto una mejoría en la parte mental del equipo, no en lo individual, sino en lo grupal, porque siempre trabaja lo grupal, que es lo más importante acá en la institución”, comentó el arquero Leonel Moreira.

Luchar y no decaer es uno de los aspectos en los que son muy enfáticos en Alajuelense. (John Durán )

Para Celso Borges, capitán del barco rojinegro, fortalecer estos aspectos ha sido un aspecto clave este semestre, y el trabajo ha sido un poco de todo.

“Ha sido tanto el trabajo del cuerpo técnico como de Abel Salas también, los mismos jugadores que hemos puesto nuestra parte, la dirigencia, creer en el proyecto involucra a todas las partes. Hemos interpretado que, a veces, puede pasar que vayamos perdiendo, que nos metan un gol o que se compliquen más las cosas de lo que pensamos, pero lo tomamos como parte del juego.

“Ya no es algo en lo que nos echamos a morir, luchamos hasta el final, hasta que haya que darle y el equipo está convencido de eso”, explicó el capitán erizo.

LEA MÁS: Celso Borges revela con cuál equipo le gustaría retirarse

Las sesiones son principalmente grupales, en las que hacen dinámicas, ejercicios, tienen charlas y comentan diversos tipos de aspectos.

“Hemos hecho bastantes sesiones con él, nos ha ayudado bastante, don Abel es una gran persona, un gran profesional que ya ha trabajado con el profesor y, obviamente, siempre es importante la parte mental; no todo es solo correr y trabajar la parte táctica, la mental también y eso nos ha ayudado muchísimo a controlar y saber manejar los tiempos del partido”, opinó Jonathan Moya.

“No podemos pensar en el pasado, lo que pasó, lamentablemente, hemos sufrido en algunas partes, disfrutado en otras, pero hemos hecho un buen trabajo sicológico con Abel y eso es lo que queremos. Él tiene una muy buena intención y una buena idea para mejorar que es lo que queremos todos y esperemos seguir por esa línea”, dijo por su parte Alexis Gamboa.

La prueba de fuego en este aspecto se verá en las próximos meses cuando lleguen las finales y los momentos de definición, en los que se verá cuán fuertes se han hecho realmente.