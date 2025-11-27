Alajuelense pierde a un jugador importante por lesión, pero recupera dos figuras ante Xelajú

Alajuelense se enfrentará este miércoles a las 8 p.m., ante el Xelajú de Guatemala, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana, y confirmó en su alineación el regreso de Anthony Hernández, una noticia que los manudos estaban esperando.

Pikachu es la principal novedad en el once de Óscar Ramírez, equipo que tiró una alineación de peso para enfrentar al cuadro chapín en el estadio Morera Soto en Alajuela.

La otra sorpresa la dio Jeison Lucumí, luego de que los manudos informaran que el colombiano sufrió una sobrecarga muscular y quedó fuera de convocatoria.

Anthony Hernandez fue la gran figura en las semifinales ante el Olimpia de Honduras (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Así sale Alajuelense ante Xelajú

Los manudos salen con Bayron Mora en el arco, titular tras la lesión de Washington Ortega, en defensa aparecen Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita y Fernando Piñar.

En media cancha estarán Rashir Parkins, Celso Borges y Creichel Pérez, mientras que como extremos Joel Campbell y el regreso de Pikachu Hernández, mientras que el hombre más en punta será el mexicano Ronaldo Cisneros.

Kenyel Michel volvió a las convocatorias con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Kenyel Michel también está de regreso

En banca destaca el regreso de Kenyel Michel, otro jugador que se recuperó tras estar lesionado y podría entrar cuando Machillo Ramírez lo disponga, al igual que el español Alberto Toril, quien sigue tomando ritmo tras una lesión.