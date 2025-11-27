Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Xelajú: ¿A qué y por cuál canal ver la final de Copa Centroamericana?

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Xelajú este miércoles en la ida de la final de la Copa Centroamericana y aquí puede revisar cómo verlo en su país

Por Hillary Chinchilla Marín

Liga Deportiva Alajuelense buscará golpear primero este miércoles cuando reciba al Xelajú en el estadio Alejandro Morera Soto, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana. Los manudos llegan a buscar la corona tras eliminar al Olimpia, mientras que los chapines aseguraron su pase venciendo en penales al Real España.

Horario y canal del partido

Alajuelense vs Xelajú se enfrentarán este miércoles.
PaísCanalHora
Costa RicaESPN / Disney+8:00 p. m.
GuatemalaESPN / Disney+8:00 p. m.

Manudos por el tricampeonato

Alajuelense vs. Sporting
Alajuelense recibe al Xelajú en el Morera Soto por la final de ida de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido será clave para que los rojinegros tomen ventaja antes del viaje a Guatemala, donde se jugará la vuelta. Alajuelense llega con la presión de buscar su tricampeonato regional, mientras que Xelajú afronta una final histórica que podría cambiar su palmarés internacional.

Ambos equipos mostraron regularidad en las fases previas y se presentan con números similares, lo que anticipa un choque parejo desde el arranque de la serie.

