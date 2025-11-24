Inteligencia artificial pronostica este marcador para primer duelo de la final entre Alajuelense y Xelajú MC

La Liga Deportiva Alajuelense y el Xelajú MC de Guatemala se enfrentarán este miércoles 26 de noviembre, a las 8 p. m., en el Alejandro Morera Soto, en el primer duelo de la final de la Copa Centroamericana, y una inteligencia artificial ya generó un pronóstico del marcador.

Final con sabor intenso

Alajuelense buscará tomar ventaja en el Morera Soto en la ida de la final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los manudos llegaron a esta instancia tras eliminar al Olimpia de Honduras, con lo que ahora buscan el tricampeonato del torneo regional. Por su parte, el club chapín avanzó después de vencer en penales al Real España, en una semifinal cerradísima.

El ambiente promete un partido de alta intensidad: Alajuelense quiere encaminar la serie desde casa y Xelajú buscará resistir para definir en territorio guatemalteco.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Xelajú MC llega motivado tras eliminar al Real España en penales. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Según la predicción generada por un modelo de inteligencia artificial, tomando en cuenta rendimiento reciente, localía, solidez ofensiva y promedio de goles en el torneo, el marcador más probable para el partido de ida sería:

Alajuelense 2 – Xelajú MC 1

El análisis automatizado considera la fortaleza manuda en casa y la necesidad del club chapín de evitar una desventaja amplia para el juego de vuelta.

La IA también proyecta que el encuentro podría cerrarse en los últimos minutos debido al estilo combativo de Xelajú, que ha logrado mantenerse competitivo en series de visita.

Nota realizada con ayuda de IA