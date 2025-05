Alajuelense sorprende con la postura que tomó ante el cambio de sede del Puntarenas FC

Javier Santamaría afirmó que no está bien el cambio de sede que hubo para el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que a simple vista Alajuelense parecía el principal beneficiado con el cambio de sede para el primer partido de la semifinal ante Puntarenas FC, a los manudos la situación tampoco les hizo nada de gracia.

Javier Santamaría, gerente deportivo rojinegro, expresó que no les parece la medida tomada por el Ministerio de Salud y que les hubiera parecido justo que el partido se hubierse disputado en el estadio Lito Pérez, como originalmente estaba planeado.

Para el manudo, todos los semifinalistas llegaron con méritos a la fase en la que están, por lo que lo mejor era que cada uno compitiera con lo suyo y que gane el mejor.

“Yo creo que son cosas que no ayudan a la competición, es un cambio a 48 horas del partido que no es bueno para Puntarenas ni es bueno para nosotros, no es bueno para el fútbol, son cosas que creo que hay que remediarlas”

“No puede ser que un partido tan trascendental como una semifinal de liguilla a 48 horas víspera, tenga estos cambios que no son buenos para nadie, honestamente”, indicó a Tigo Sports antes del choque con los porteños.

El español afirmó que esos cambios también los afectan a ellos en la planificación, pues la cancha en la que se juega es un detalle fundamental en el entrenamiento.

“La planificación del partido cambia mucho, las dimensiones, la superficie, todo cambia, el planteamiento del partido puede cambiar, estas cosas no tienen mucho sentido. El equipo viene entrenando desde hace unos días preparando el juego y en 48 horas te mandan a cambiar las cosas, no, no, no está bien”, opinó.

