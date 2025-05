Puntarenas FC vive una pesadilla y autoridades porteñas le reclaman al Ministerio de Salud

En Puntarenas se viven momentos de tensión, por el cierre del estadio Lito Pérez. John Durán

El Puntarenas FC se llevó tremendo golpe este viernes por la tarde, cuando el Ministerio de Salud procedió con la clausura del estadio Miguel “Lito” Pérez.

En horas de la mañana, la dirigencia porteña sacó a la venta las entradas para el juego contra Alajuelense, que estaba programado para este domingo, a las 6 de la tarde en la Olla Mágica, pero a eso de las 2 p.m., se anunció que el ministerio cerró el inmueble debido a que desde el 2023 debían un informe estructural.

LEA MÁS: ¿Se está cayendo? Informe revela importantes deficiencias estructurales en estadio Lito Pérez

Ya en hora de la noche de este viernes, en el equipo naranja se desconocía en dónde se iba a jugar el partido contra los rojinegros, por la serie de ida de las semifinales del torneo de Clausura 2025, por lo que aseguraron que presentarán un recurso para solicitar que el juego se lleve a cabo en su casa.

El presidente chuchequero, Héctor Trejos, se mostró consternado, porque le preocupa la reactivación económica de la zona, ya que considera que se ha trabajado para que la provincia mejore. Él comentó que han tenido constante comunicación con la ministra de Salud, Mary Munive.

La Olla Mágica fue clausurada este viernes por la tarde. Facebook Ascenso Total. (La Nación/Facebook Ascenso Total)

LEA MÁS: ¿Se puede reprogramar el juego de ida ante Alajuelense? ¡Esto dicen en Puntarenas!

Además, comentó que solicitó la reprogramación del partido, pero aseguró que le dijeron que el cierre del estadio no era un asunto de fuerza mayor y por eso, deben jugar a la misma hora. En caso de que no cuenten con el Lito Pérez, el Ernesto Rohrmoser de Pavas se convertirá en la Casa del Puerto para este encuentro.

“Hay varios elementos que se manifestaron a la señora ministra en la tarde de hoy (viernes), al director general de Salud (Bernny Ramírez) y a la directora regional de Salud de Puntarenas, que me dejan un sinsabor muy grande.

“Cuántos partidos se han jugado desde el 2023 a la fecha y el ministerio no hizo nada para advertir del tema estructural; siempre se refirieron a la gradería sur que está cerrada. El estadio estuvo cerrado hace 22 días (por veto) y en ese tiempo se pudieron verificar las condiciones del estadio, no entendemos cómo cierran si hace unas semanas nos aumentaron el aforo (gradería norte 1.000 aficionados), este 1.300) y oeste (1.300) para permitir a 3.600)”, alegó el dirigente.

LEA MÁS: Ministra de Salud que cerró el Lito Pérez aceptó en vivo a cuál equipo es aficionada

A esperar. La Unafut se pronunció sobre lo ocurrido este viernes y confirmó que el club deberá hacer una solicitud ante el Comité de Competición, para que en sesión extraordinaria analice el caso.

Los porteños estaban listos para recibir a Alajuelense, este domingo, a las 6 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente expresó que lo deportivo no le quita el sueño, pues confía en su plantel para sacar a la Liga de la serie, pero lo que más lo agüeva es lo que este partido podría generar para la reactivación económica de la zona.

“Tenemos hambre de ganar, tenemos equipo para ganar y la verdad es que no se juega con el hambre de los porteños. Me parece muy bien que se tomen las medidas, pero no cómo lo están haciendo”, agregó.

El presidente del Puntarenas FC Héctor Trejos dio una conferencia de prensa junto al alcalde de Puntarenas Randall Chavarría (con camisa naranja). Prensa PFC. (Cortesía Puntarenas FC/Puntarenas FC)

A la espera

El alcalde del cantón central de Puntarenas, Randall Chavarría, le respondió a la ministra de Salud con respecto a una multa que se les hizo en abril, por exceder el aforo en el juego ante Saprissa y reveló que el 29 de abril se cancelaron más de 464 mil colones.

La Municipalidad de Puntarenas es la dueña del estadio y mediante un convenio, permite que el Puerto administre el lugar.

LEA MÁS: Ministerio de Salud recibió denuncias e inspeccionará los estadios de Alajuela y Puntarenas

Además, dijo que la inspección del jueves se hizo sin notificar al club ni a la municipalidad y agregó que notificaron de forma incorrecta al alcalde sobre los resultados de la visita.

“El PFC contrató a un ingeniero estructural y el 6 de mayo se envió una propuesta a Salud, en donde se indicó el plan remedial y la propuesta de reforzamiento de la gradería sur, pero no se ha dado respuesta”, afirmó.