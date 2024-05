Alajuelense tiene cuatro futbolistas cuyo futuro es incierto y uno hasta ya adelantó su destino

Yael López, Alejandro Duarte, Leonel Moreira y Michael Barrantes son los manudos cuyo contrato acaba, Foto: Albert Marín

Alajuelense disputará la final del Clausura 2024 con el futuro de cuatro de sus jugadores en el aire, sin la certeza aún de qué pasará con ellos al acabar el certamen.

Dos porteros, Leonel Moreira y Alejandro Duarte, el lateral Yael López y el volante Michael Barrantes esperarán al final de la campaña para saber qué pasará con su futuro.

En Alajuelense la postura es clara, no hablarán de ningún caso en particular por ahora pues no quieren distraerse en el cierre del torneo, una vez acabado ya podrán ver esas cosas según dijo este sábado el presidente rojinegro, Joseph Joseph.

Cada caso es diferente de análisis, el que genera más expectativa es el de Moreira, una de las grandes figuras erizas hoy por hoy, con un gran cierre de torneo adonde fue absoluto protagonista en las semifinales ante el Herediano.

Osito indicó la semana pasada que es la Liga quien le ha dicho que esperen para hablar de negociaciones, por él seguiría en el club, pero también tiene que analizar la propuesta y ver qué es lo mejor para su familia y su futuro.

El consenso general tanto de la afición y de la prensa es que se ganó la renovación, luego de este sábado, muchos aficionados hicieron presión para que lo firmen de nuevo al casi acabar su contrato de tres años.

Con Barrantes han ido torneo a torneo viendo su situación especialmente por ser un jugador de 40 años. En diciembre lo renovaron por seis meses luego de un primer semestre en el que le fue bien, ahora tocará esperar, aunque ha sido un jugador con bastantes minutos este campeonato.

Yael López renovó por un año más en junio del 2023, sus minutos han sido intermitentes este torneo, es de las piezas con las que la afición no siente la confianza para que siga a como lo han hecho saber en redes sociales en diversas ocasiones.

Duarte es un hecho que se irá, el meta peruano reconoció en una entrevista en su país que ante la falta de oportunidades en la Liga adonde ni siquiera llegó a debutar regresar al equipo dueño de su ficha, el Sporting Cristal, con lo que dio por finalizada su aventura en Costa Rica. Una llegada extraña y una salida más que esperada.