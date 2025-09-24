Alajuelense vs. Motagua: Óscar Ramírez expresó toda su molestia tras derrota manuda

Machillo Ramírez se fue molesto tras la derrota de Alajuelense ante Motagua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez habló con toda sinceridad, luego de que Alajuelense cayera 1-0 ante el Motagua de Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, sobre cómo quedó la serie para los manudos.

Al entrenador le consultaron si la serie sigue viva y las circunstancias que enfrentó en el juego.

“Estas son las cosas del fútbol, uno nunca planifica tan temprano quedar con uno menos. Es fútbol. Molesta el tema, pero con la expulsión fuimos mejores en el primer tiempo y en el segundo se resiente un poco. Ellos cambiaron su manera y nos la jugamos.

”Queríamos algo más que la línea de cinco, apostamos a la contra y era difícil. Desgraciadamente se nos cae el partido en los minutos finales. No les puedo reprochar nada a mis jugadores, hay que recordar que queda un tiempo y la serie queda abierta”, respondió.

Ramírez habló puntualmente sobre la expulsión de Ronald Matarrita al asegurar que fue un error del jugador, al que en el momento las ganas le jugaron una mala pasada.

“Es difícil, los que hemos estado en cancha sabemos que es difícil. A mí me hacían muchas faltas y no reaccionaba, pero en una al año tenía una reacción. De Rónald sé lo que le ha costado y los deseos y las ganas que tiene, tal vez lo traiciona eso. No lo hace al propio, es una decisión errónea. Le ganaron los deseos, las ganas y el liguismo”, comentó.

Luego afirmó que el equipo vive una situación compleja al disputar dos torneos y los señalamientos sobre al cuál darle prioridad.

“Es complicado lidiar con el campeonato nacional y este torneo. Es jodido porque si digo que me dedico a alguno, me reclaman y si digo que me dedico al otro también, aquí todos tienen que participar porque es inhumano jugar tan seguido. Yo también quiero ganarlo todo, pero hay que dosificar, es difícil, es complejo, y hay que hacerle frente a los dos frentes. Nos toca ir el otro martes a revertir esto”.