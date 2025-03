Alexander Vargas no se escudó en excusas y dijo todo lo que le molestó del Herediano

Alexander Vargas, director técnico del Club Sport Herediano, no se puso en varas y dejó las excusas de lado para explicar por qué el Team cayó 1 a 0 contra el Deportivo Saprissa, en un partido que los pudo haber puesto a la cabeza del torneo, incluso con un empate.

Alexander Vargas salió visiblemente molesto tras perder con Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En el primer tiempo fuimos un equipo muy apático, no tuvimos intensidad ni dinámica.

“Por momentos, cuando teníamos el balón, no había progresión, no había verticalidad, no estábamos atacando con los extremos los espacios vacíos y fuimos presa de Saprissa.

“Hubo tiros de esquina o tiros libres que debíamos jugar hacia el frente y buscar al rival, pero jugamos en corto. No me gustó para nada y se los dejé ver a ellos en el entretiempo.

“No fuimos muy profundos ni verticales, no tiramos centros cuando teníamos que hacerlo. No puede ser posible que lleguemos a la banda y estemos jugando para atrás, así no se ganan los partidos y se los dije”, admitió el profe florense en la conferencia de prensa.

Un aspecto que levanta dudas es que con esta derrota, Herediano ha caído contra dos equipos que, probablemente, sean rivales directos en el cierre del torneo: Alajuelense y Saprissa.

“Sí, hemos perdido esos dos partidos y creo que nos ha faltado creernos que podemos competirle a todos los rivales.

“El equipo ha trabajado muy bien, hace las cosas bien durante los entrenamientos, pero bueno, en el juego caemos en una desconfianza y eso se estará hablando a lo interno.

Ariel Rodríguez y Saprissa no perdonaron y clavaron a los florenses temprano en el partido. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por último, Vargas fue muy claro al decir que si bien las bajas en su planilla son sensibles, no son excusa para haber perdido.

“Al inicio del torneo tuvimos muchas bajas por lesión y por sanción y sacamos buenos resultados.

“El equipo no depende solo de un jugador, no depende de dos, tres o cuatro, es algo grupal y hoy no hicimos las cosas como veníamos acostumbrados.

“Simplemente no hicimos las cosas como yo quería, fuimos inoperantes, no fuimos un equipo dinámico ni intenso y Saprissa no nos perdonó. Fuimos muy permisivos y por eso la derrota”, concluyó.