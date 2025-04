Alexandre Guimaraes podrá darse un gusto que se le había negado en el fútbol de Costa Rica

Alexandre Guimaraes se verá por primera vez con Wálter Centeno desde que regresó a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes podrá darse un gusto que se le había negado desde que volvió al fútbol de Costa Rica hace un año, como lo es enfrentar y darle un abrazo a uno de sus más icónicos pupilos, Wálter Centeno.

Este domingo el Santos visitará el estadio Morera Soto para enfrentar a Alajuelense a las 6 p.m, por lo que finalmente Paté podrá ver en la cancha a quien considera como su mentor a nivel futbolístico.

Las circunstancias atentaron para que, pese a que ambos estaban dirigiendo equipos en primera división, no se vieran antes.

El torneo pasado a Centeno lo despidieron del Herediano antes de enfrentar a la Liga, mientras que en este torneo, Guima no estuvo en el banquillo en la mejenga de la primera vuelta en el Ebal Rodríguez porque estaba sancionado.

LEA MÁS: Saprissa “copió” a Alajuelense con el nuevo puesto que le dio a Vladimir Quesada

Ante el inminente reencuentro, el entrenador manudo reconoció que le dará mucho gusto verlo y hasta le echó miel por lo que está haciendo con los rojblancos.

“A Walter no lo pude saludar cuando jugamos en Guápiles, ya que yo estaba sancionado. Me alegra ver que él esté haciendo lo que le gusta, y será, por supuesto, un placer para mí volver a verlo, porque tengo mucho tiempo de no saludarlo”, comentó.

Wálter Centeno se medirá por primera vez ante su mentor, Alexandre Guimaraes. (Jose Cordero/José Cordero)

Me alegra ver que él esté haciendo lo que le gusta, y será, por supuesto, un placer para mí volver a verlo — Alexandre Guimaraes

La historia entre Guima y Paté es larga, el rojinegro le dio la oportunidad de debutar en la primera división con 19 años, se conocieron cuando el DT lo vio en el equipo de fútbol del cantón de Tibás en Juegos Nacionales y al ver su talento se lo llevó para Belén y posteriormente para Saprissa.

Centeno comentó en una entrevista en FUTV, en noviembre, porqué considera que Guima es su mentor futbolístico.

“La verdad es que Guima ha sido mi mentor futbolísticamente, llamémoslo así, futbolísticamente él me enseñó mucho. Es una persona que me hablaba poco, pero siempre me dio esa confianza, me brindó la oportunidad de jugar el deporte que yo quería, tanto con Belén, como con Saprissa y la Selección.

“Yo por Guima tengo un gran respeto hacia él como persona, siempre tuvimos muy buena química, le agradezco toda la disciplina que me hizo pasar en su momento, no crean que todo fue regalado. Cuando yo hacía algo indebido, él me disciplinaba, la verdad que le agradezco mucho porque fue partícipe de todas las cosas y logros a nivel futbolístico, tengo un gran apreció hacia él”, explicó.

LEA MÁS: Wálter Centeno se sinceró al revelar a cuál entrenador considera como su mentor

Alexandre Guimaraes le dio la oportunidad de debutar en la primera división a Wálter Centeno, por lo que vive eternamente agradecido.

El mielero entre ambos no es algo reciente, en el 2019 cuando a Paté lo nombraron como DT del Monstruo, Alexandre lo felicitó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, a quien le deseó muchos éxitos.

“El tiempo pasa volando… mucha suerte en tu debut morado como entrenador hoy, y mucho éxitos durante este período que estarás al frente del equipo del cuál seguís siendo el rey”, destacó.

Los halagos y las felicitaciones tendrán que quedar fuera de la cancha el domingo, en la que se verá si el alumno logra superar al maestro o si el colmillo seguirá imponiéndose.

Ninguno puede darse el lujo de dejar puntos, la Liga está a tres puntos del liderato y para Santos podría ser una de sus últimas oportunidades de acercarse a zona de clasificación.