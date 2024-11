Wálter Centeno se sinceró al revelar a cuál entrenador considera como su mentor

Wálter Centeno fue muy sincero que Alexandre Guimaraes tuvo sus bases para el fútbol que le gusta Cortesía: Fütbol Consultants

Wálter Centeno tiene muchas personas que admira en el mundo del fútbol con las que compartió a lo largo de su carrera, pero una por la que siente un aprecio y agradecimiento especial es por Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense.

El Paté brindó una entrevista al periodista Gabriel Vargas para el programa A Fondo Con de FUTV y allí le consultaron por Guima, a quien Centeno calificó como su mentor futbolístico.

Los motivos son sencillos, el técnico rojinegro fue quien le dio la oportunidad a Centeno de jugar en primera división, pues luego de verlo se lo llevó para Belén, club en el que debutó.

“La verdad es que Guima ha sido el mentor futbolísticamente, llamémoslo así, futbolísticamente él me enseñó mucho. Es una persona que me hablaba poco, pero siempre me dio esa confianza, me brindó la oportunidad de jugar el deporte que yo quería, tanto con Belén, como con Saprissa y la Selección”

“Yo por Guima tengo un gran respeto hacia él como persona, siempre tuvimos muy buena química, le agradezco toda la disciplina que me hizo pasar en su momento, no crean que todo fue regalado. Cuando yo hacía algo indebido, él me disciplinaba, la verdad que le agradezco mucho porque fue partícipe de todas las cosas y logros a nivel futbolístico, tengo un gran apreció hacia él”, explicó.

Wálter Centeno comentó que con Alexandre Guimaraes aprendió mucho sobre el fútbol.

Paté explicó que él nunca estuvo en las ligas menores de ningún equipo, sino que el técnico lo vio jugando con el equipo de Juegos Nacionales de Tibás y allí lo reclutó.

“Yo no tuve escuela de fútbol, yo tuve mejengas, a mí me formó la calle, llegué a los ocho años a Cinco Esquinas de Tibás y me hice famoso por el fútbol y ahí empecé, iba a jugar con categorías mayores que la mía, aprendí a jugar todos los días en la calle, era un vago, pero con bola.

“Se me presentó la oportunidad con Guima, él me vio en los Juegos Nacionales de Tibás y me llevó a jugar con él. Debuté como a los 19 años, sin bases de nada, pero no las necesitaba, la calle me había enseñado todo”, agregó.