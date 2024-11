Alexandre Guimaraes tiró duros dardos a exjugadores que lo criticaron tras el clásico

Para Alexandre Guimaraes, la derrota en el clásico no puede ser la excusa para desmerecer todo lo hecho por Alajuelense en el semestre. (John Durán )

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, aprovechó la conferencia de prensa tras la victoria ante Sporting para responderle a muchos de los que criticaron al club y a él por perder el clásico.

Guima no se contuvo y cuestionó los comentarios de muchos y afirma no compartirlos en lo absoluto, pues le bajan totalmente el piso, a lo que califica como una gran temporada de los manudos, solo por perder un partido.

“Yo a estas alturas de mi carrera no voy a dejarme amilanar por lo que alguna gente diga o no diga, hombre, ya tengo mi edad y mis años de estar en eso. Mañana (hoy) cumplo 65 años, entonces, por favor. Lo que dije ahora, todas las opiniones son respetables y las pueden decir, pero yo no tengo porque estar de acuerdo con ellas.

“A mí me parece realmente increíble que estén cuestionando la campaña que está haciendo Liga Deportiva Alajuelense. Es que para mí eso es surreal, totalmente. O sea, cuando un equipo está haciendo lo que está haciendo Alajuela, ganando los puntos que tiene y que se quiera ahora simple y sencillamente tirar todo solamente porque es un clásico, no, eso no”, dijo.

Alexandre Guimaraes sacó pecho por la manera cómo su equipo reaccionó tras perder el clásico ante Saprissa. Foto Albert Marín

En su tono de voz y discurso se notaba que está chiva con algunos exjugadores que, en diversos programas o espacios, le tiraron. Cree que les olvidó cuando pasaron por estas situaciones cuando eran jugadores.

“Alguna gente que ha emitido ciertos criterios, si estuvieran vestidos aún de futbolistas no estuvieran cuestionando esos criterios que están diciendo, y así ha pasado, ¿no? O sea, echen el cassete para atrás y pongan a varios de esos exfutbolistas a decir que, en esta situación que estamos, con el equipo en primer lugar. ¿Opinarían lo mismo? Creo que el discurso sería totalmente diferente”.

“Pero, vuelvo a decir, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables ni las tengo que compartir”, destacó.

Rolando Fonseca, Carlos Castro y Pablo Izaguirre son algunos exjugadores manudos que fueron críticos con la labor de Guima y Alajuelense en el clásico.