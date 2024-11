Wálter Centeno tiró un filazo de que su retiro en Saprissa no fue como muchos lo pintan

Wálter Centeno afirmó que el tema de su retiro en Saprissa es algo que debe quedar entre él y la dirigencia del Monstruo. (Rafael Pacheco Granados)

Wálter Centeno se retiró del fútbol en el 2012 y, a pesar del tiempo, tal parece que hay cosas que el ahora técnico aún tiene muy presentes sobre lo que fue su adiós en el Deportivo Saprissa.

En una entrevista en el programa A Fondo Con de FUTV, con el periodista Gabriel Vargas, el Paté afirmó que su retiro no fue exactamente como la gente cree, y aunque no quiso entrar en detalles dio a entender que hay una herida de por medio que todavía no cierra.

Centeno tuvo su partido de despedida y el equipo lo reconoció colocando su camiseta en la gradería este junto a la de otros ídolos; sin embargo, en la charla se notó que tiene una espinita, pues para muchos cuando se apartó del fútbol aún tenía cuerda.

LEA MÁS: Wálter Centeno ventiló las cosas que vivió en su corto paso por el Herediano

“Fue una decisión difícil, no voy a entrar en detalles, pero sí fue muy dura, por eso digo que ya no juego al fútbol, solo eventualmente, porque para mí el fútbol era todo, una pasión, mi vida, vivía para el fútbol obsesionadamente. La verdad que extraño jugar partidos, fue una decisión muy difícil.

“Yo me había cuidado para seguir jugando varios años, pero no pude por otras circunstancias, pero sí fue muy duro. En realidad, ya no lo extraño, ya son muchos años de no jugarlo, entonces siento que ya lo superé, pero sí fue difícil dejarlo”, dijo.

Wálter Centeno afirma que dejar el fútbol fue una decisión bastante difícil para él. (Herbert Arley C)

LEA MÁS: Esto decía Janesa Salas, esposa de Wálter Centeno, el día en que lo presentaron en Herediano

Sobre el día después de retirado afirma que puso tierra de por medio ante un amor “que no lo quiso más”.

“No fue el día después, sino el año después, lo que hice fue irme de viaje, no ver fútbol para que no me diera la fiebre. Agarré a mi esposa y le dije que los fines de semana nos fuéramos, que no quería ver fútbol. Mi esposa no entendía por qué yo no quería nada, no quería recordarme de aquel amor que ya no me quiso más, entonces había que despistarse, me hice más viajero que otra cosa”, explicó.

Ante esa declaración, Vargas le tiró la pregunta directa ¿La decisión entonces pasó más por otras personas que por usted?

“En Saprissa pasaron muchas cosas, pero ahora no vamos a hablar del tema, es complicado y tiene que quedarse entre la gente de Saprissa y yo”, finalizó.

En el espacio, Paté tiró que el equipo vale y realmente cuenta por la afición, por la gente, pues los morados que son los que, realmente, hacen grande al club y estarán siempre, pero el resto, jugadores, directiva, y administrativos son pasajeros, pues un día están y al siguiente ya no.