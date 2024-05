Alexandre Guimaraes regresará este domingo al estadio Saprissa, ¿cómo lo recibirán los morados?

Alexandre Guimaraes volverá al estadio Saprissa este domingo, ahora como técnico de Alajuelense. (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, volverá este domingo al estadio Saprissa, escenario en el que consiguió muchos éxitos en su tiempo como jugador y entrenador morado.

En conferencia de prensa este viernes, Guima afirmó que se siente muy tranquilo por su vuelta a la Cueva, lugar en el que dice fue muy feliz, pues consiguió todo a lo que se puede aspirar.

Ciertamente, el estadio fue testigo de muchos momentos exitosos para él; un bicampeonato como entrenador en las temporadas del 97 y 98, además de dos clasificaciones con la Selección de Costa Rica a los mundiales de Corea Japón 2022 y Alemania 2006.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes y la picante respuesta sobre cómo siente su regreso al estadio Saprissa

Su último paso por Tibás fue en el 2012 cuando volvió a Tiquicia a dirigir a la S, ocasión en la que no tuvo el éxito de otros tiempos, siendo su recuerdo más reciente allí.

Luego de escuchar a Guima decir que es un lugar al que ansía volver, tomamos la opinión de varios morados; entre ellos, Pablo Aguilar, columnista en La Teja de la sección “La opinión del morado”, quien no se toma tan a mal el regreso, pero sí imagina silbidos y que no espere aplausos.

“Trabajo es trabajo y todos en el fondo lo sabemos, pero cómo nos duele ver a ídolos con el uniforme rojinegro, la tolerancia hacia Guima será cero. (Michael) Barrantes se fue aplaudido porque nosotros, la generación actual, sabemos todo lo que nos dió, pero también sabemos que Guimaraes tuvo un paso realmente horrible con nuestro equipo en el 2012, no tenemos ese apego emocional de las viejas generaciones. Lo van a chiflar y es totalmente entendible, el fútbol es así de injusto”, destacó.

Alexandre Guimaraes, dirigió por última vez en el estadio Saprissa en el 2012 cuando estaba a cargo del Monstruo. (albert marin)

Otro sitio de donde tomamos opiniones fue en el Facebook de La Teja, donde en la nota sobre el regreso de Guima, más de uno fue tajante.

“Él lo dijo, fue muy feliz en el pasado, pero ahora es como cualquier otro; el pasado fue el pasado ahora usted es otro más. Así como pasó con (Rolando) Fonseca, quien luego ni fu ni fa, no es como muchos que no se olvidan para el saprissismo”, comentó el aficionado Gerardo Mora.

Tensión es por el momento

Diego Obando, periodista de Multimedios Costa Rica, cree que el recibimiento a quien fuera el extécnico tibaseño puede ser pesado, pero no necesariamente por su pasado, sino por como se calentaron las cosas en el clásico anterior en Alajuela.

“Creo que el recibimiento será hostil y pesado, pero no personalmente, creo que es más por el ambiente; sobre todo, la venganza de ganarle a la Liga, el haber perdido como perdió Saprissa que fue un papelón en el primer partido.

“Me parece que habrá mucha hostilidad, pero no es solo con Guima, sino contra la Liga. No lo veo tanto como un tema personal, sino que los morados quizás tengan un pique con él y quieren ganarle, pero por bueno, porque se sabe la capacidad que tiene, porque es técnico cotizado, de cartel, que es capaz meter a la Liga a pelear una gran final, por eso digo que no creo que sea directamente con él, no como al nivel de Joel Campbell con el que el saprissista sí sigue más mordido”, explicó.

Podrán ser silbidos, aplausos, gritos o el recibimiento que sea, lo que Guima sí tiene claro es que ante ese tipo de ambientes, luego de 30 años como técnico, él ya pasó por donde asustan.