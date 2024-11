Alexandre Guimaraes responde con dureza al ser consultado sobre Jafet Soto

Jafet Soto y Alexandre Guimaraes claramente tienen una muy distante a pesar de conocerse hace muchos años. (Archivo )

Alexandre Guimaraes y Jafet Soto no tienen una relación cercana a pesar de que se conocen desde hace muchísimos años.

Entre los técnicos de Alajuelense y el Herediano se nota que no hay cariño alguno, y eso quedó en evidencia este lunes cuando le consultaron al profe rojinegro sobre su colega, quien con una corta frase dijo muchísimo.

A Guima le consultaron, ¿cómo es la relación que usted tiene con Jafet Soto?

Y el técnico manudo respondió: “Al no tener relación, no tengo respuesta”, dejando claro que con su rival de este martes no se intercambia ni un saludo.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes comentó que solo en Costa Rica suceden cosas tan raras con el campeonato

Del lado de Jafet las respuestas tampoco son las más amistosas, el sábado anterior lanzó un reproche que es claro que iba dirigido para el entrenador erizo, a quien responsabiliza de no poder jugar un Mundial.

“Yo soy costarricense, me gusta Costa Rica, amo Costa Rica, jugué en la Selección de Costa Rica 60 o 70 partidos, no jugué Mundiales porque no quisieron que jugara Mundiales, pero ahí me voy desquitando de a poquito”, tiró el dirigente rojiamarillo.

Alexandre Guimarares fue técnico de Jafet Soto en la Selección de Costa Rica.

LEA MÁS: Jafet Soto llama calculador a Alajuelense antes del partido clave en el Morera Soto

Soto fue parte de las eliminatorias rumbo a Corea Japón 2002 y Alemania 2006, cuando a la Sele la dirigía el tico-brasileño.

En la primera fase para el Mundial del 2002, Soto tuvo participación, incluso anotó en el partido de repechaje ante Guatemala para clasificar a la hexagonal, pero en la siguiente ronda, Guima ya no contó más con él y, por lo tanto, quedó fuera de la convocatoria al Mundial.

LEA MÁS: Wálter Centeno se sinceró al revelar a cuál entrenador considera como su mentor

Para la siguiente Copa del Mundo la historia fue parecida, Jafet estuvo en las eliminatorias y las jugó prácticamente hasta el cierre, pero a la hora de dar la lista, otra vez quedó afuera, por decisión de Guima.

La relación entre Guima y Jafet, por lo visto, es más tirante de lo que muchos creen.