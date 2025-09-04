Alonso Solís vuelve a los banquillos tras su sonada salida del Santos

Alonso Solís fue asistente técnico en el Santos de Guápiles, en lo que fue su última etapa de entrenador. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Alonso Solís se pondrá de nuevo el buzo para dirigir en el fútbol de Costa Rica luego de que el Municipal Desamparados lo nombrara como su nuevo entrenador.

El equipo está en la segunda B de Linafa, la máxima categoría en la liga nacional aficionada y llega para tomar el lugar de otro exmorado como lo es Wálter “Paté” Centeno, quien dejó el club para dirigir a San Carlos en la primera división.

“El profesor Alonso Solís Calderón, asumirá las riendas del equipo prácticamente de forma inmediata”.

“Alonso viene a abastecer la plaza vacante, como cabeza y primero a mando del equipo de Segunda B, con la mira única en el ascenso. Queda a cargo del equipo junto con el profesor Ricardo Rodríguez y Erick Thomas”, indicó el equipo en su cuenta de Facebook.

La última experencia del Mariachi en los banquillos fue casualmente al lado de Paté, como asistente técnico en el Santos de Guápiles, proyecto que dejaron cuando los rojiblancos fueron expulsados de la primera división por parte de la Fedefútbol.

El Mariachi tuvo alguna experencia en la Liga de Ascenso con equipos como el Municipal Garabito durante el 2022 en el que los resultados no lo acompañaron, sumado a que tomó a un equipo en una crisis, la cual no pudo levantar.

