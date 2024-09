Anderson Canhoto dice tener una imagen del Saprissa que no le hará mucha gracia a los morados

Anderson Canhoto le llama la atención ver la manera cómo les ha jugado el Saprissa en los clásicos que ha estado. (Jose Cordero)

Anderson Canhoto fue protagonista en el clásico de domingo entre Alajuelense y Saprissa luego de anotar el tanto del empate para los manudos en un choque que los erizos llevaron la iniciativa, pero no pudieron ganar.

Tras el partido, el extremo brasileño fue muy sincero sobre la impresión que le han dejado los morados en los clásicos disputados hasta el momento, un equipo que afirma “juega muy atrás”.

En el primer clásico que el rojinegro se topó al Monstruo fue en la Recopa, en el que triunfaron 3-1 y el otro fue el empate a uno en el Morera Soto.

“Los partidos Saprissa los jugó muy atrás, antes de hacer los goles ya estaban metidos atrás, nuestro equipo intenta jugar con la pelota y ese es un juego difícil, entonces son muy buen equipo, tienen jugadores fuertes.

“Vamos a trabajar fuerte para la próxima vez que nos enfrentemos al Saprissa poder ganarles como lo hicimos en el Nacional, siento que merecimos ganar el partido porque jugamos muy bien colectivamente, pero tenemos que mejorar todavía para sacar los tres puntos el próximo partido”, expresó.

Canhoto marcó su primer gol en clásicos, el segundo del torneo en siete partidos disputados en el Apertura 2024.

“Es una sensación muy buena, muy contento por anotar mi primer gol en clásicos, aunque no tanto por el empate, pero quiero mejorar para hacer más goles y darle alegrías a todos los aficionados de Liga”, aseguró.

El brasileño destacó que la confianza que tiene en su fútbol y sus condiciones es algo que le ayuda mucho al salir a la cancha, allí es donde un futbolista la puede pegar.

“Yo siempre he creído en mi fútbol, es algo que siempre he tenido en todos los equipos que he estado, al inicio es normal que los aficionados tengan dudas de un jugador que venía de una cuarta división, pero yo vine a trabajar y darle alegrías a los aficionados, estoy muy contento del apoyo que he sentido”.