Andrés Carevic explicó por qué Alajuelense se vio tan mal ante el New England Revolution

Andrés Carevic estaba muy golpeado y cabizbajo tras la goleada que sufrió Alajuelense ante el New England Revolution. (Prensa Alajuelense)

Andrés Carevic vivió este miércoles uno de sus peores partidos desde que es técnico de Alajuelense, la goleada de 4-0 ante el New England Revolution por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, sin discusión alguna lo dejó muy mal parado.

La pregunta obligatoria era por qué se vieron tan y una vez que recibieron el primer gol se fueron cayendo pedazo a pedazo hasta irse con el saco lleno de vuelta a Costa Rica.

El entrenador argentino explicó qué fue lo que pasó y asumió la responsabilidad por lo acontecido.

“Sinceramente, estoy muy triste por el resultado y por el juego en sí, esperamos y preparamos con mucho tiempo este partido y no estuvimos a la altura, yo soy el técnico y asumo las responsabilidades. Uno pide que el jugador haga su máximo esfuerzo, algo que siempre agradeceré más allá del resultado, pero es claro que fuimos superados por New England, el 4-0 no se puede esconder. Ahora tenemos que levantar cabeza para lo que sigue”, indicó en conferencia de prensa desde Boston, donde la Teja estuvo presente.

LEA MÁS: Redes sentenciaron al principal culpable del ridículo de la Liga en Boston

Durante los primeros 20 minutos, la Liga no se veía mal, pero por qué no pudieron sostener ese ritmo y por qué se cayó el equipo fueron otras de las consultas que le hicieron al técnico.

Lo expresado por Carevic es una muestra de que hasta para él la serie está liquidada y que en el duelo de vuelta, el otro jueves en Alajuela, la idea será salvar el honor.

Andrés Carevic da explicaciones luego que Alajuelense fuera goleado por New England Revolution

“No podemos esconder que de momento, aunque pudimos encontrar el partido, perdimos 4-0, es algo que hay que aceptar y no hay mucho para decir. Queríamos ser competitivos y no lo fuimos, tenemos que replantear internamente cuestiones para levantar la cabeza y seguir adelante. En el torneo local estamos adelante y en este torneo internacional tan importante para la institución lamentablemente no estuvimos a la altura en ningún aspecto”, añadió.

Al técnico le cuestionamos sobre los gritos de “Fuera Carevic” de parte de los manudos que estaban en el estadio, ticos que viajaron de diversos estados y ciudades de Estados Unidos para ver a la Liga, que manejaron muchos por hasta diez horas para ver a su equipo hacer un papelón.

LEA MÁS: En vivo Alajuelense vs New England: El León cayó goleado en Boston y prácticamente liquidado en Concacaf. Vea los goles

“Acepto las quejas y los puntos de vista, lo que me toca en esta institución es trabajar duro, seguir trabajando para conseguir resultados, lamentablemente en este torneo internacional este partido es un golpe duro para nosotros, habrá que afrontar el segundo partido allá en una situación muy difícil, cuatro goles de diferencia es una ventaja muy complicada.

“Le quiero ofrecer disculpas a la gente que nos vino a apoyar desde tan lejos y también ala gente de Costa Rica que nos estaba apoyando por no estar a la altura de este partido”, finalizó.