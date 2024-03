Redes sentenciaron al principal culpable del ridículo de la Liga en Boston

Alajuelense hizo el ridículo en su debut en la Liga de Campeones de la Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense están que arden del colerón tras el ridículo que hizo su equipo en el debut, este miércoles, en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Alajuelense se enfrentó al New England Revolution, cuadro que lo arrinconó a la pared metiéndole cuatro goles que han sido dardos para una afición que sentenció al culpable del fiasco.

El técnico de los manudos, Andrés Carevic, es el principal señalado por la afición que tomó las redes sociales para pedir un cambio de timonel y hasta una nueva Junta Directiva, liderada por Joseph Joseph.

“Ocupamos un cambio pero de técnico, jugadores y directiva. Han secuestrado a mi amado equipo y lo han vuelto unm perdedor. ¡Fuera mercenarios!”, escribió un usuario de nombre Erick González en una publicación que hizo en Facebook la Liga en la que, como gran cosa, anunció el medio tiempo del partido con un marcador 2-0.

Esa misma publicación suma miles de miles de comentarios.

Aficionados de Alajuelense en el estadio de Boston quedaron desencantados con el debut de su equipo. (Prensa Alajuelense)

“Qué triste ver que la Liga no genera nada. No tenemos ni fútbol ni identidad. Si no se tiene un cambio de actitud lo único que se verá en el horizonte es un rotundo fracaso”, opinó Bryan Durán Alemán.

“Los únicos responsables a estas alturas son los directivos por mantener a Carevic en el puesto”, consideró German Bogantes González.

Fabio Masís Fallas también es del criterio que la Junta Directiva de la Liga se debe ir. “Debería poner la renuncia irrevocable en pleno, prefiero que nos quedemos sin CAR (Centro de Alto Rendimiento) pero volver a retomar la garra y el corazón”, dijo.

“El cambio que tienen que hacer desde hace como un año y medio es a ese perdedor de Carevic y al preparador físico. ¡Fuera! Y métanle sanciones a esos jugadores que hasta da pena verlos jugar”, comentó Grencys Calvo.

“El discurso de Carevic es vamos a seguir trabajando, luchando y entregando”, criticó José Cortés Hernández.

En la red X, Alajuelense es tendencia por el papelón que hizo en Boston y ahí tampoco se salvan ni Carevic ni los directivos rojinegros, a quienes la afición le dice que se vayan.

“Claramente el discurso de Carevic acabó y se desgastó. Pero también en Alajuelense hay jugadores que no marcan la diferencia, así como otros que, por más que lo intenten, terminan absorbidos por ese bajo nivel”, comentó el periodista deportivo Christian Sandoval en X (antes Twitter).

Andrés Carevic y la Junta Directiva de la Liga son señalados por la afición, quienes piden la renuncia de todos. (Rafael Pacheco Granados)

“Ustedes tienen tanto ego que no aceptan que se equivocaron al traer a Carevic, jugadores que no sienten ni una pizca de cariño por esos colores y ahí están con salarios altos, y un técnico que fracasa por todos lados y no tiene ni vergüenza, debería renunciar”, opinó en X el usuario identificado como Rojinegro.

“¡Fuera Carevic!”, exigen otros aficionados en miles de comentarios, una frase que también corearon en el estadio Gillette los pocos aficionados manudos que fueron a ver el penoso debut de la Liga.