Andrés Guardado reconoció cómo aprovechó un regalo jugando para la selección mexicana y ahí no le dio vergüenza

Andrés Guardado, críticó duro a Alajuelense por aceptar algo "que les regalaron" afuera de la cancha. (Instagram /Instagram)

Andrés Guardado, futbolista del León de México, se metió en la mira de la polémica tras criticar fuertemente a Alajuelense por el reclamo que le metió a la FIFA y al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la multipropiedad, lo que sacó al club mexicano del Mundial de Clubes.

El volante de 38 años dijo que a él le daría vergüenza ganar algo regalado o por el que no haya hecho méritos en la cancha, por lo que muchas personas, especialmente en Costa Rica y el resto de Centroamérica, le recordaron el penal que anotó en la semifinal de la Copa Oro del 2015 ante Panamá para eliminar del torneo a los canaleros.

En aquella ocasión, el árbitro gringo Mark Geiger se sacó la falta de la nada al pitar una mano, absolutamente inexistente, cuando, de manera involuntaria, a un defensor de la roja la pecosa le dio en la parte de atrás del brazo.

Guardado anotó el penal y permitió a México avanzar para que luego ganara la Copa Oro de esa ocasión, lo que en aquel momento generó un debate acerca de si, por integridad u honradez, Andrés debió fallar el lanzamiento adrede para no “aceptar regalos”.

Meter aquel penal ha sido el argumento de muchos al escuchar al mexicano hablar de justicia cuando aceptó sin mala gana aquella jugada. En una entrevista con el periodista David Faitelson en marzo del 2024, el jugador habló de esa polémica.

“¿Pensó Andrés Guardado en fallar aquel penalti ante Panamá en las semifinales de la Copa del 2015 que, evidentemente, fue un regalo para la selección mexicana?”, le consultó Faitelson directamente.

“Falso, jamás lo pensé, tú dices que fue evidentemente porque tenías camarita en un palco viendo cómo fue la acción. Nosotros en el campo vimos que el defensa se avienta hacia la pelota y ¿quién te dice si la tocó o no con la mano? En el campo no tienes para tomar esa decisión. Imagínate que yo falle el penal y en la repetición se ve que sí la toca”, dijo Andrés.

“Si tú fallas, todos te hubiéramos aplaudido”, le dijo Faitelson.

“Sí, pero yo no sé qué pasó. En el fútbol no teníamos eso, no había VAR que este hubiera visto que no tocó la mano y no era penal, listo, pero yo no lo sabía, entonces no podía decirlo. Imagínate que yo lo fallo, iban a decir que “juep...” agregó Guardado.

La respuesta solventa la duda de muchos que le han reclamado a Andrés por sus fuertes críticas a los manudos.