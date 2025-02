Arbitraje costarricense quedaría en manos de una polémica figura

Enrique Osses es muy recordado en Costa Rica por no pitar un penal a Joel Campbell en el partido contra Italia en Brasil 2014. (SRDJAN SUKI)

Este miércoles en la sesión del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol quedaría ratificado el nombramiento del chileno Enrique Osses como la nueva cabeza de la Comisión de Arbitraje y el encargado del VAR en el fútbol de Costa Rica.

La decisión, por parte de la Federación, ya está tomada para que el sudamericano sea el sucesor del argentino Horacio Elizondo, quien renunció en los primeros días de enero del 2025 y abandonó Costa Rica casi de inmediato.

Sobre Osses se ha dicho mucho, en México renunció recientemente a la comisión de arbitraje, salida que se celebró por parte de analistas, prensa y hasta árbitros a los que no les gustaba la manera de trabajar del hombre.

Su gestión fue muy polémica tanto por los nombramientos de los referís, el manejo del VAR y enfrentamientos a lo interno de la Federación Mexicana de Fútbol según nos comentó Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

“Es Enrique Osses, no me cabe duda que es el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, ahora en México tuvo muchos problemas con muchos árbitros. Acá hay gente muy capacitada, no sé cuál es el esmero de estarle pagando mucho dinero a un extranjero. Acá puede venir Pierluigi Colina, Massimo Busacca, ya vino Horacio Elizondo, pero si no se va Jeffry Solís, esto seguirá igual.

“He hablado con algunos árbitros mexicanos, que tengo muy buena relación y ellos me dicen: ‘Henry, prepárese porque es difícil y puede desarmar el arbitraje costarricense, así me lo dijeron”, destacó.

Tal como lo habíamos hecho en La Teja anteriormente, Bejarano recordó el penal que Osses no sancionó en el Mundial de Brasil 2014 en el partido entre Costa Rica e Italia, una falta clara del defensor Giorgio Chiellini contra Joel Campbell.

“Yo lo conocí en Chile en un simposio arbitral en el 2015, es un árbitro mundialista y todo, pero ha sido muy cuestionado, ese fue el último partido que dirigió en ese Mundial porque no pitó un penal muy claro contra Joel, después de eso FIFA no le dio más partidos”, añadió.

Resta esperar las noticias de este miércoles y experimentar por nuestra propia cuenta qué tal lo que se dice sobre Osses.