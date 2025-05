Así está la situación con Ariel Rodríguez y Nicolás Delgadillo de cara a la final de Saprissa y Alajuelense

Ariel Rodríguez deberá esperar al entrenamiento de este martes a ver si puede jugar este miércoles en el estadio Morera Soto ante Alajuelense. (Ariel Rodríguez/Instagram)

Ariel Rodríguez y Nicolás Delgadillo son dos de las dudas que tienen en Saprissa para el juego de vuelta de la final de segunda fase ante Alajuelense, que se disputará este miércoles a las 8 p.m.

En el caso del Samurái, no juega desde el cierre de la primera fase ante Pérez Zeledón, el 7 de mayo, desde entonces una lesión muscular lo tiene afuera. Por su parte, el argentino salió resentido al inicio del clásico del domingo.

Paulo César Wanchope, técnico morado, explicó este martes, en conferencia de prensa, cuál es el estado de los dos y si podrá contar con ellos.

“Ariel ha estado entrenándose muy bien, lo hemos llevado de una forma progresiva. Tomamos la decisión de no involucrarlo dentro de los 18 el partido anterior, vamos a ver cómo se entrena hoy.

“Ayer se entrenó bien, vamos a ver cómo viene también, porque hay que esperar cuando ya hay exigencia, cuando haya una continuidad de entrenamientos, hay que ver cómo reacciona ante la fatiga el músculo”, explicó.

En el caso del che, también depende de lo que este martes se analice, así como con Alberth Barahona.

“Lo de Nico y lo de Barahona, pues hoy tuvieron una valoración a las 8 a.m., voy a esperar a ver qué dice el reporte médico, pero sí, por lo menos lo de Nico no se ve muy bien, pero ojalá me den alguna sorpresa”, detalló.

Chope detalló que el criticado cambio de Barahona el domingo, en realidad se debió a una lesión, al medio tiempo del encuentro el muchacho ya no aguantaba más el dolor.