¿Se espían entre equipos ticos como insinuó Óscar Ramírez? Dos técnicos nos sorprendieron con sus respuestas

El técnico de Alajuelense Óscar Ramírez empleó un juego de palabras luego del partido de Saprissa que dejó picando a más de uno. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, hizo un comentario el domingo por la tarde que picó a Paulo Wanchope y dejó pensando a más de uno en la pregunta de, ¿se espían entre equipos ticos?

“Puede ser que haya sido por el estudio de Wanchope, que pudo observar del partido contra Puntarenas, donde manejamos una línea de cinco, porque arrancamos el clásico y comenzaron con eso”, dijo Ramírez.

Minutos después, le preguntaron a Chope sobre las afirmaciones que hizo Ramírez y le respondió con todo.

El primer clásico de la fase final movió emociones dentro y fuera de la cancha. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Óscar no es el único técnico que analiza y estudia, yo entiendo que ustedes respetan mucho a Óscar, ha ganado un montón, pero es lo mínimo que tiene que hacer cualquier entrenador en el mundo, preparar el partido, es lo más normal.

“No está haciendo nada extraordinario, soy muy preciso y no necesito decirles cuántos videos, lo que analizo del rival y que Mariano haga cambios de orientación, no es una sorpresa”, respondió Chope.

Por esa situación, nos dimos a la tarea de conversar con un par de técnicos, para que nos digan si esta práctica, a la que hace alusión el Machillo, es recurrente en el ambiente futbolero y nos sorprendieron con sus respuestas.

Luis Diego Arnáez recordó cuando intentó averiguar información del Olimpia de Honduras, pero se le adelantaron. José Cordero. (Jose Cordero)

Lo más normal

El técnico Luis Diego Arnáez comentó que el andar buscando detalles del rival es una de las prácticas más comunes en el mundo del fútbol.

“Los técnicos nunca decimos todo, decimos cosas a medias, porque hay detalles que no se pueden decir. Puede ser que alguien le pasara a Saprissa información del rival, a algún exjugador, a algún periodista que cubra el club, y a veces no es el técnico que ande detrás de la información, puede ser un dirigente o jugadores.

“Por eso, y en estas instancias, los entrenamientos se hacen a puerta cerrada, porque siempre habrá alguien con ganas de tener detalles que le puedan servir, los técnicos hemos andado por todo lado y siempre tenemos alguna amistad que nos puede ayudar”, aceptó el Flaco entre risas.

El exjugador de Alajuelense añadió que si los morados no tuvieran un soplón, el entrenador Paulo Wanchope ya tenía bastante material para estudiar a los liguistas.

“Ya Óscar enfrentó a Saprissa en una ocasión, a Guanacasteca, los dos partidos contra Puntarenas y eso le da elementos para hacerle un estudio a un técnico y el mismo Óscar reconoció que hubo aspectos que Saprissa supo neutralizar del rival.

“Esto no es nada malo, entre más información tengas es mejor, sólo que si un jugador o persona que trabaja en un equipo y pasa la información al rival no es bien visto, pero el andar investigando no es un delito”, aclaró.

Arnáez, quien dirige a San Carlos FC de la Liga de Ascenso, recordó una experiencia que le ocurrió en el 2006, cuando dirigía al Putarenas FC y estaba cerca de jugar la final del torneo de Uncaf ante el Olimpia de Honduras.

“El técnico del Olimpia era Flavio Ortega, quien dirigó al Cartaginés y antes del partido yo traté de averiguar algo del pensamiento del entrenador, pero resulta que don Flavio se me adelantó y llamó a algunos amigos que tenía en Cartago para preguntarles cómo planteaba los partidos, cómo salía jugando.

“Y no pasa nada, los dos intentamos averiguar, pero él fue más rápido y le pasaron información, pero el partido se definió en el terreno de juego”, recordó entre risas.

Óscar Ramírez usó su ingenio para alborotar el panal luego del clásico. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Juego de palabras

El entrenador José Luis Bustos afirmó que este es un tema delicado y para él, fue más una estrategia del Macho por intentar desestabilizar emocionalmente al rival y aunque el intento fue bueno, Paulo César le respondió con elegancia.

“Sinceramente no creo que haya alguna persona que quiera ir en contra del arroz y los frijoles que se ganan. Puede que un jugador esté molesto porque no es tomado en cuenta por el entrenador y en el calor del momento puede hacer un comentario a la pareja, a un amigo, pero no creo que lo haga con mala intención de filtrar información.

“El jugador que es tomado en cuenta siempre estará más tranquilo que los que no juegan y el Macho dio a entender que alguien de adentro le mandó información a Paulo y envió un mensaje con doble sentido para intentar preocupar al rival. Óscar es muy inteligente”, expresó.

El analista agregó que en el fútbol todo se vale y el juego de palabras que aplicó el técnico liguista hizo efecto en la afición.

“Paulo se supo defender, le envió un muy buen mensaje, porque cuando dice que él no va a revelar la cantidad de horas que invierte analizando videos, lo hace porque Óscar tenía esa tarea cuando era el asistente de Hernán Medford en Saprissa.

“Creo que era una estrategia de Óscar para picar al rival y Paulo no cayó, se pueden comentar algunas cosas, pero todo murió ayer (domingo) mismo, es más ingenio de Óscar y todo juega”, afirmó.

