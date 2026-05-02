Bicampeón de la NBA cuenta qué se necesita para poder llevar a un tico hasta esas alturas

Carl Herrera, bicampeón de la NBA con los Houston Rockets, conversó con La Teja. (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

El Gimnasio Nacional Eddy Cortés, en La Sabana, San José, se engalanará este este sábado con uno invitado de lujo, el venezolano Carl Herrera, toda una leyenda del deporte latinoamericano y bicampeón de la NBA con los Houston Rockets entre el 94 y 95.

A partir de la 1 p.m., arrancará el Juego de las Estrellas de La Liga Superior de Baloncesto (LSB), los cuales este año hicieron un gran esfuerzo para traer invitados de lujo como Herrera y otros tres exjugadores de la NBA, Cédric Ceballos, Craig Smith y Keith Closs.

¿Puede Costa Rica llegar a la NBA? Herrera responde sin rodeos

La Teja pudo conversar con el “Amigo” Herrera, como le apodaron durante los ocho años que jugó en el mejor baloncesto del mundo y además de habla de su historia y vivencias con figuras como Michael Jordan y Hakeem Olajuwon, le sacamos algo que muchos piensan.

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¿Puede un país como Costa Rica desarrollar un talento y llevarlo en algún momento a las esferas que él alcanzó?, un tema del que nos habló con sinceridad y conocimiento.

“¿Porqué no pueden lograrlo? Si hubo un venezolano en la NBA y ahora hay tres, está Greivis Vásquez, Óscar Torres y yo. De soñar, era soñable, ¿cómo hacerlo? Nadie sabía y ahora ya tenemos tres.

“Ustedes poco a poco han inyectado una forma de trabajo organizada, cerca de gente que conozca, con visitas como la mía, que podemos traer esa experiencia, se van abriendo caminos”.

“En los colegios se deberían implentar disciplinas como el baloncesto a plenitud, ir desarrollando a los muchachos, traer entrenadores, fortalecer la liga como lo estamos haciendo actividades como estas, hacer clínicas para compartir conocimientos, que vean de primera mano. y digan. ‘Este señor es latino, ¿Cómo hizo para llegar a la NBA?, ¿Cuáles fueron sus pasos? ¿Dónde estudió? ¿Yo lo puedo hacer? por ahí va la cosa", explicó.

Carl Herrera, bicampeón de la NBA con los Houston Rockets, contó cómo se puede llegar a la meca del baloncesto. (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

Un camino que antes parecía imposible

Cuando él llegó a la NBA en 1991, Venezuela jamás había tenido un jugador en esa liga, por lo que le tocó abrir brecha y darse cuenta cómo es el camino.

“Para mí, tratar de llegar a la NBA. era como el hombre tratar de llegar a la luna, así se veía antes de hacerlo. Era estudiar la forma, ver, probar con intento fallido uno tras otro y para mí el camino a la NBA fue fuerte, muy duro, casi traumante, de mucha superación”.

“Fue muy difícil para mis padres, fue muy difícil para mí, pero con perserverancia, con ver que podía ser el que podía cambiar la vida de mi familia. Yo me concentré tanto en mejorar, que eso se volvió automático, el volverme un referente en mi país es algo que vino con eso, pero no es algo que yo buscara como meta”.

Carl Herrera fue campeón de la NBA con los Houston Rockets. (Cortesía LSB/Cortesía LSB)

“Yo nunca me dije, voy a llegar a la NBA, si no me enfoque en superación, en buscar la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, graduarme y volver. Cuando tu eres perserverante, buscas las cosas sin querer dañar a otros, sino para mejorar tu vida, Dios te premia con muchas cosas”, relató.

Ejemplos recientes que inspiran en la región

Hay ejemplos cercanos, en marzo de este año, el nicaragüense Norchad Omier, hizo historia al ser el primer pinolero en la historia en llegar a ese nivel tras firmar con los Clippers y anotar sus primeros puntos en un juego ante los Indiana Pacers.

La clave: creer, insistir y trabajar

“Es la cuestión quizás de cambiar la forma de pensar, ser más insistente, hay que creérsela, pero sobre todo trabajar, no hay otra forma de lograr los sueños, sino es trabajando, uno puede soñar, pero no hay que rendirse, porque en el camino van a pasar muchas cosas, pero si lo quieres, no puedes rendirte”, finalizó.