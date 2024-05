Bichita lo flechó a primera vista y ahora andan más que felices de la vida

Randall Jiménez comentó que la moto con el paso del tiempo se convirtió en la chineada de la familia. Foto: Cortesía.

Cuando Randall Jiménez Castro, un vecino de Escazú, vio su moto Honda Shadow Spirit 1100 sintió ese flechazo que les cae a muchos cuando es amor a primera vista y sueña con que esté a su lado para el resto de su vida.

La única bronca, en aquel momento, es que la moto no era suya, por lo que solo podía admirarla; sin embargo, con el tiempo y, con un poco de paciencia, acabó en sus manos y ahora es su consentida.

Este empresario de 36 años le contó a La Teja su historia de cómo acabó viviendo feliz para siempre con una bicha que llegó a complementar su vida y solo le da satisfacciones. Él tiene además un Suzuki Samurai de 1988, que le encanta meterlo en barriales y hacer 4x4, por lo que se divide en sus dos pasiones.

“Yo voy ya como para tres años más o menos de tenerla, ahí se le han ido metiendo cositas, extritas, ella está original básicamente. Las llantas son cara blancas, es la chineada mía”.

¿Cómo le llegó a la moto?

Desde la primera vez que la vi me gustó mucho, yo se la compré a un amigo, hablando con él un día nada más llegó y me dijo ‘¿A usted le gusta esa moto?’ y yo le respondí que claro, que era un chuzo y me dice: ‘Llévesela, si a su esposa le gusta, se la deja’, de una vez, ahí luego arreglamos y así pasó.

Llegué a la casa, le pregunté a mi esposa (Karen Obaldía) si le gustaba, y me dijo que claro, que era muy linda y ahí quedó. Ni siquiera sabía que la iba a comprar ni nada, solo la compré, porque yo ando mucho con ella y era para andar juntos, por lo que era importante que también le gustara.

Con el paso del tiempo mejoró su moto para tenerla bien bonita. Foto: Cortesía.

Más fácil imposible la negociación. ¿A qué acuerdo llegó con su amigo por la moto?

Fue muy sencillo, la verdad que sí nos salió cómoda, con el negocio no tuvimos ningún problema, aparte que es amigo y toda la cosa.

¿Qué le empezó a meter cuando la compró?

Cuando la compré tenía sus cosillas, sus fallitas, la fui arreglando poquito a poco, pero estaba muy entera; sí tenía muchas extras, de pintura estaba muy bien, lo que le faltaba nada más era cuidado, ponerse a pulirla. Ya luego le empecé a meter otras cosas, le cambié luces, la tapicé, le metí maleteros, le compré manivela, para ir levantándola poco a poco.

Esta es la chineada entonces. ¿Para qué la usa?

Claro, esta es, yo la saco fines de semana, damos un par de vueltas, nos vamos a pegar tours, se guarda y hasta el otro fin de semana vuelve a salir. Yo trato de no sacarla mucho porque, sea como sea, es una moto cara de mantener y los repuestos no son como de cualquier otra motocicleta. Siempre estoy atento a que no se moje, que no lleve mucho sol. En los paseos nos vamos a donde sea, esa moto no lo abandona a uno, he ido por todo en el país en ella.

La Bichilla ha recorrido muchas partes del país, como el túnel Zurquí. Foto: Cortesía.

Entre lo que son las motos o el ride del 4x4 y el barro, ¿con cuál se queda?, ¿algún favorito?

Son dos temas totalmente diferentes, para cada loquera su loco. Yo lo divido así, el 4x4 es más de aventura, de desestrés, para el que le gusta. A mí me encanta el barro y eso, pero es como más de uno, salir con compas, irse a meter a un barrial y así.

La moto es más familiar, en ella salgo con mi esposa y nos vamos en otra nota, la carretera, el viento, es un relax, usted no va con la idea de que vas a ir a la montaña, meterse al barro, que tal vez te vas a quedar pegado o así; no, no, en la moto usted sale a relajarse, disfruta de los países, pasa a cualquier lado a desayunar o almorzar. Es un desestrés total, es como vivir, anda uno libre.